Za Libercem letí útočník. Kozel: Díru musíme nahradit. Co Talovierov?

PŘÍMO Z MALTY | Zmizelo devět podzimních gólů Micka van Burena a defenzivní lídrovství Maxe Talovierova. Oba cizinci se vrátili z hostování na severu Čech do Slavie. V Liberci cítí, že je v sestavě díra, kterou se zatím nepodařilo utěsnit. Proto je pravděpodobné, že se za týmem vydá na soustředění na Maltu, které končí ve čtvrtek, jeden útočník. Je v plánu, že dorazí ve středu. „Ale dokud to nebude stoprocentní, nechtěl bych o tom mluvit,“ uvedl kouč Luboš Kozel v rozhovoru pro iSport.cz.

Dá se říct tedy, že hledáte náhradu za nizozemského střelce Micka van Burena?

„Ano. Max byl taky důležitý, ale máme v kádru hráče, kteří jeho odchodu můžou zacelit. A abych to řekl na rovinu, pořád si pohráváme s možností, že by se Max mohl k nám vrátit. Mick dal v lize devět gólů v lize a tři v poháru. To se jeví jako díra, kterou musíme nahradit. Z vlastních zdrojů to nejspíš nedokážeme.“

Uplatní se podle vás Van Buren ve Slavii, kde to už několikrát víceméně neúspěšně zkoušel?

„Když už si ho vzali, tak asi šanci dostane. Tlak na hráče ve Slavii je trošku jiný než v Liberci. A hlavně je to o efektivitě. Když bude dávat góly, šanci určitě má.“

V zimě jste uvolnili záložníka Kamsa Maru, kdysi oporu. Co se s ním stalo v poslední době?

„Já jsem ho chtěl vzít zpátky. Pamatoval jsem si ho z dřívějška, kdy byl platným hráčem. Pak odešel do Izraele, kde toho moc neodehrál. Po návratu už nebyla jeho pohybová úroveň taková, aby to tady stačilo na základní sestavu. Když nastoupil, nebyli jsme úplně spokojení. Končila mu smlouva, ani jedna strana neměla zájem o prodloužení. Nemělo to perspektivu. Nevím, kde teď je.“

O co bude hrát Liberec na jaře? Od čtvrtého místa dolů je to pěkně naštosované.

„To kdybychom věděli…(úsměv) Každý chce hrát co nejvýše. U nás je to hodně o tom, jestli se nám ještě podaří mužstvo doplnit. A taky záleží, jak odstartujeme. Začínáme doma s Pardubicemi a potom jedeme do Budějovic. Pokud se nám ta dvě kola povedou, budeme rázem nahoře. A když ne, dostaneme se pod tlak. Uvědomujeme si a snažíme se nic nepodcenit.“

Jak se vám zamlouvá desetidenní kemp na Maltě?

„Líbí. Už jsem tu byl před dvěma lety s Baníkem. Hlavně jsou kvalitní tréninkové plochy. Z tohoto pohledu si to udrželo kvalitu. Odehráli jsme dva zápasy s kvalitními soupeři (Tirol 1:1, Trenčín 2:1), kteří nás prověřili. Jsme spokojení. Konečně jsme všichni zdraví. Zranil se akorát Honza Mikula, ale naštěstí se nepotvrdily první černé scénáře. Věříme, že bude v brzké době zase zpátky na hřišti.“

Jaká je po příchodu Huga Jana Bačkovského z Bohemians hierarchie mezi brankáři?

„Když Hugo přicházel, věděl, že to není úplně padesát na padesát. Oli (Olivier Vliegen) si tady nějakou pozici vydobyl a výkony si ji obhájil. Ale ještě není nic definitivní. Máme jedno utkání a rozhodneme se po něm.“

Jste blízko postupu do finále Tipsport Malta Cupu, s jistotou už si zahrajete ve čtvrtek o třetí místo. Je pro vás výsledek na turnaji důležitý?

„Vždycky je lepší zápas vyhrát než prohrát. Každopádně bych docela přál zahrát si se Sandhausenem. Byla to konfrontace s německým fotbalem. Se Zlínem se ještě potkáme.“ (úsměv)