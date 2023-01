Rozfoukaná Plzeň. Vítr zahnal Šádka a spol., Vydra zůstal jen v soupravě

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Druhý zápas v Benidormu? Nad horskou španělskou krajinou prosvítalo příjemné sluníčko, jenže do těla se dral chlad z nepříjemného větru. Viktoria Plzeň v těžkých podmínkách remizovala s budapešťským Ferencvárosem 0:0. Víc než výsledek zápasu, kde si chvílemi dělal míč ve větrných poryvech úplně, co chtěl, těšil západočeskou výpravu návrat některých zraněných do zápasové praxe. Naopak nic nechce uspěchat Matěj Vydra, který pondělní duel preventivně vynechal.

V neděli ukazoval teploměr v Benidormu téměř letních osmnáct stupňů, o den později se ale do horské kotliny ke španělskému jihovýchodnímu pobřeží přihnal silný vichr. Tak silný, že majitele Adolfa Šádka a další přítomné členy plzeňského vedení vyhnal z kopečku, kde chtěli sledovat zápas z dobré perspektivy.

„Takový vítr u nás asi nebude,“ usmíval se asistent trenéra Pavel Horváth, když při hodnocení utkání odpovídal na dotazy deníku Sport a iSport.cz.

„Ale v určitých fázích zápasu je třeba vyrovnat se i s tím. Přístup hráčů musí být takový, že když se hraje po větru, může se víc presovat a zakončovat z větší dálky. Naopak proti větru se hraje těžko, nedostanete se přes půlku jednoduchým odkopem, je třeba kombinovat. Zápas nám přinesl spousty poznatků, určitě si ho ještě rozebereme,“ dodal po remíze 0:0 s Ferencvárosem.

Viktoria kvůli větru přesunula duel do komplexu Estadio Olimpíco, kde měly být poryvy menší oproti areálu u hotelového komplexu, kde tým během kempu ve Španělsku bydlí a trénuje. Ani v místě, kde se mimo jiné hraje i třetí španělská liga, mužstva silným poryvům neunikla. Vznikaly úsměvné situace, kdy se balon takřka zastavil ve vzduchu, někdy naopak neskutečně zrychlil a brankáři na obou stranách měli hodně práce.

„Balony za obranu se zastavovaly, naopak ve druhém poločase nám to zase často utíkalo. Ale člověk se s podmínkami musí srovnat, víc držet balon na zemi a hrát trošku jinak.

Máme nacvičené nějaké věci a nemohli jsme je úplně využít,“ povzdechl si ofenzivní záložník Adam Vlkanova.

Exhradecký kapitán je jedním z hráčů, kteří naskočili do zápasového zatížení po zdravotní pauze. „U nás beru jako velká pozitiva to, že se vrátil Vlčák (Adam Vlkanova), Syky (Jan Sýkora) a Mosquera. Jsme spokojení, že to všichni zvládli bez problémů. Také jsme si vyzkoušeli dvě varianty rozestavení, která můžeme použít do dalších zápasů. Uhráli jsme dobrý výsledek, byť nedali gól, šance jsme měli a udrželi jsme nulu vzadu,“ pochvaloval si Horváth.

Ferencváros pojal zápas s Plzní jako generálku na domácí soutěž, nasadil nejsilnější možnou sestavu. Naopak Viktoria v předposledním duelu před startem FORTUNA:LIGY ještě zkoušela, na hřišti protočila všechny hráče do pole, kteří jsou schopní zápasového zatížení.

Jen v týmové soupravě sledoval utkání Matěj Vydra. „Trénoval s námi, ale vzhledem k narůstající únavě jsme nechtěli riskovat, a tak nenastoupil. Nejhrubší přípravu už má za sebou. Přestávka u něj byla hodně dlouhá, je složité se po takové době vracet. Záleží, jak bude připravený, konzultujeme to s doktory, fyzioterapeuty a samozřejmě hlavně s Matějem,“ vysvětlil Horváth.

Plzeň v Benidormu čeká ještě jedno utkání, páteční generálka proti norskému Molde. Tam se dá očekávat základní jedenáctka podobná té, s níž obhájce titulu vyrukuje o týden později doma proti Hradci. „Úplně rozhodnuto o sestavě ještě není, na nějakých postech máme jasno víc, na nějakých méně. Ale všichni mají šanci se do ní dostat,“ naznačil Horváth.