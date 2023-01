Rodíme! Hapal před startem řeší „mateřské dovolené“: Kluci jsou profíci

Jarní část FORTUNA:LIGY ligy začíná o víkendu a ostravský Baník aktuálně řeší příjemné a nefotbalové „starosti“. Srdjan Plavšič a Gigli Ndefe odjeli za svými manželkami, aby byli u prvních dnů čerstvě narozených potomků. „Dostali volno, jsou to profíci,“ komentoval po tréninku na Bazalech trenér Pavel Hapal. „Věřím, že se oba vrátí připravení. Teď jen bude záležet, kdy...“ Poslední větu okamžitě doplnil smíchem. S oběma borci počítá do rozjezdu ligy.

Rodinná volna jste měli s hráči dopředu domluvená?

„Ano. Když jsme se vraceli ze soustředění, já vystoupil v Olomouci a až druhý den jsem se dozvěděl, že Plavšič rodil. Sám se zprávu dozvěděl v autobuse. Taková událost je důležitější než fotbal, který my samozřejmě dáváme vysoko. Ale narození dítěte je důležitější, takže volno dostal.“

Kdy se vrátí?

„Věřím, že nejpozději středa čtvrtek bude tady. Je v Srbsku, žena rodila tam. Mají holčičku, tak doufejme, že budou obě zdravé a v pořádku. Teď nám odcestoval i Gigli (Ndefe). Do Holandska, měl by rodit dnes nebo zítra. I o tomto jsem věděl už v Turecku. Dostal zprávu, že praskla voda, odlítal v úterý ráno z Prahy. Máme teď prostě takové období. Asi bylo v dubnu nějaké volno.“ (usměje se)

Jsou v „očekávání“ i někteří další hráči?

„To je myslím všechno. Musím se ještě v kabině zeptat.“ (pousměje se)

Jak jste připraveni na jarní část?

„Dobře. Příprava byla podle našich představ. Jsem rád, že jsme zdravotně, až na nějaké menší šrámy, v pořádku. Doufám, že dobře odstartujeme. Co se týká přípravy, nemám hráčům co vytknout. Trénovali a doteď trénují s velkým nasazením. Jsem přesvědčený, že budeme dobře nachystaní. Ale důležité bude dobře odstartovat.“

Co zdravotní stav útočníka Ladislava Almásiho?

„To je největší problém, protože už v letní přípravě měl problémy s kotníkem. Co si vzpomínám, pomohly mu speciální vložky do bot. Znovu se pak do toho dostával. Teď vypadl ze zimní přípravy, protože měl nejdříve antibiotika a teď je po zranění kotníku (vazy). Problém to je, ale věřím, že se co nejdříve vrátí. Budeme pak na něm muset zapracovat po kondiční a fyzické stránce. Důležité je, aby kotník držel, aby mohl být znovu na hřišti.“

Odhadnete, kolik zápasů vám bude chybět?

„Po prvních prognózách to bylo nějakých čtyři až šest týdnů. Věřím, že by to mohly být čtyři týdny. Co mám informace, dnes jsem se s ním potkal, tak by kotník neměl být problém většího rázu. Věřím, že to půjde podle plánu a za čtyři týdny by mohl být znovu na hřišti.“

Poprvé s vámi trénoval albánský stoper Eneo Bitri (26 let). Jaký z něj máte dojem?

„Musí se rozkoukat, ale je to zkušený hráč, byl kapitánem albánského Partizani. Měli jsme ho naskautovaného, viděl jsem ho v některých utkáních. Bude záležet jen na něm, jak brzo se zakomponuje. Dáme mu nějaký čas na aklimatizaci, aby byl nachystaný. Tento týden mu dáme prostor a pak se budeme rozhodovat. Možná naskočí už od prvního utkání, bude záležet na něm.“

Můžete ho trochu přiblížit?

„Je velice silný ve vzduchu, má na to i figuru (192 cm). Na svou výšku je i pohyblivý, rychlý. Technicky velice slušně vybavený, takže věřím, že do týmu zapadne.“

Z Albánců hrál v lize Kristi Qose, který ale předčasně skončil v Plzni po emotivním výstupu. Bude Bitri klidnější?

„Co jsem se díval do jeho historie, tak neměl nějaký exces. Navíc byl kapitánem mužstva, takže věřím, že bude i velice sebevědomý. Nedá se srovnávat, každý člověk je nějaký. Víme, že albánská krev je horkokrevnější než naše, ale je to o stylu hry. Vysvětlit si vše, aby si to hráč uvědomil.“

Balkánců máte v týmu celkem pět, nebude to výbušná směs?

„Myslím, že nebude žádný problém v tomto ohledu. S hráči jsem i na tohle téma mluvil na soustředění. Hlavně s Kuzmanovičem, který je jeden z nejzkušenějších. Taky říkal, že nebude problém.“

Ani deset cizinců?

„Dobře, Slováka neberu jako cizince. Kuzmanovič a Plavšič umí výborně česky. Není to o tom, jestli je někdo z Afriky nebo Brazílie, ale o fotbalové kvalitě. Důležité je, jak se kdo chová v mužstvu. A já z mužstva cítím sílu a kompaktnost. Nevidím v cizincích problém. Pospolitost tam je.“

Hned v prvním jarním kole vás čeká Zlín s bývalým koučem Baníku Pavlem Vrbou. Bude to těžký start?

„Těžký zápas to bude stoprocentně. Doufám, že přijede spousta našich fanoušků a podpoří nás. Bude dobrá atmosféra. Zlín, i když v přípravě nevyhrál, má silné hráče, důrazné. Zvýšili se, budou nepříjemní ve standardních situacích. Nečekám nic jednoduchého, bude to těžký zápas.“