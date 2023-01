Svědík prodloužil a Nguyen zůstává. Zatím. Je to nepříjemné, říká kouč

Už je to na papíře. Trenér Martin Svědík prodloužil smlouvu se Slováckem až do 30. června 2025 a chce s ním dál dorážet na nejlepší tuzemskou trojku. „Obě strany usoudily, že ještě nebyl čas spolupráci ukončit. Mám tu silné vazby, ať už k vedení či k hráčům. Jsem rád, že pokračuju,“ prohlásil osmačtyřicetiletý kouč, jenž přivedl klub z Uherského Hradiště v předchozích dvou sezonách na čtvrté místo v lize, loni s ním triumfoval v MOL Cupu a postoupil do základní skupiny Konferenční ligy. Po podzimu s ním je ve FORTUNA:LIZE osmý.

Historické úspěchy, pod nimiž je podepsán Martin Svědík, nezůstaly bez odezvy. Slovácko mělo eminentní zájem o nový kontrakt a stejně tak se ve finále rozhodl i respektovaný kouč, který na konci listopadu podstoupil náročnou operaci kolena. Navíc mu dali hráči najevo, že si přejí jeho setrvání. I tento fakt ho zlomil. „Konec roku byl pro mě hodně emotivní,“ přiznal. „Neumím si představit, že nás povede někdo jiný,“ reagoval kapitán Michal Kadlec , který rozsekne svou budoucnost až po sezoně. Zatím platí, že je to jeho poslední půlrok na vrcholové scéně. Ale kdoví… „Dohraju a uvidíme. Nezáleží jenom na mně, ale i na klubu. I trenér v tom může hrát velkou roli,“ nechal si otevřená vrátka.

Každopádně dohoda se Svědíkem potvrzuje, že to ve Slovácku myslí s dlouhodobější účastí mezi českou špičkou naprosto vážně. „Věřím, že si obě strany můžeme pořád co dát a posouvat klub dál,“ uvedl výkonný ředitel Petr Pojezný. „Realizační tým jsme oživili o mladého asistenta Honzu Baránka, a co jsem viděl, kluci v přípravě hodně makali,“ pochvaloval si. „Tahle půl sezona je teď priorita. Máme kvalitu na to, abychom se posunuli v tabulce výš. První šestka by se mi líbila,“ dodal kouč, jemuž bude v sobotu proti Českým Budějovicím scházet pouze zraněný bek Michal Tomič. Ale i ten by měl být v řádu dnů fit.

Celková stabilizace organizace se týká i kádru, z něhož odešli jen málo vytížení Libor Kozák a Vladislav Levin. Z Dukly dorazil šikovný ofenzivní záložník Seung-Bin Kim, který bude patřit do užší rotace. Možná rovnou do základu na pozici pod hrotem. „Překvapilo mě hlavně, jak se adaptoval na zátěž,“ podotkl Svědík. „V ofenzivě je velmi šikovný, což potvrdil. Co se týká bránění, s tím má trošku problém, ale je to o návycích. Spoléhám na to, že mu tým na hřišti pomůže a taky já z lavičky. Mám výrazný hlas,“ pousmál se kouč.

Jeho nadřízení prozatím zarazili transfer brankáře Filipa Nguyena do vietnamské ligy, o němž informoval iSport.cz. Úterní jednání s hráčovou agenturou Global Sports nepřinesla konečný verdikt. Ten padne v nejbližších dnech. Nejpozději na úplném konci ledna. „Jen jsme si vyložili karty na stůl,“ oznámil Pojezný s tím, že se ve své funkci musí chovat zodpovědně.

Jak jeho slova číst? Slovácko prostě nyní nemá za brankářskou jedničku adekvátní náhradu. Nechce jít do jara jen s dvojicí Fryšták, Bajza a rokování se Spartou o okamžitém příchodu Milana Heči dosud nedospěla do zdárného konce. Je jisté, že se zkušený Heča vrátí do mateřského celku v létě, ale Svědík by ho nejradši viděl v kabině už dnes. Každopádně se očekává, že ještě v sobotu bude mít k dispozici Nguyena. „Stoprocentně s ním počítám,“ řekl rázně. „Nabídka na Filipa existuje, ale není v parametrech, abychom něco rozhodli. Vše musí dávat smysl a sednout si to všechno dohromady. Já musím chtít pro klub to nejlepší,“ připojil Pojezný.

Jsou tři reálné scénáře. Nguyen odejde do FC Cong An Ha Noi ještě na konci ledna nebo až v létě. Třetí možnost? Transfer za téměř osmnáct milionů korun padne úplně a gólman, jenž má smlouvu až do konce roku 2024, zůstane ve Slovácku. „Je nepříjemné, že se to řeší před koncem tohoto období,“ povzdechl si Svědík. „Ano, může to být o náhradě za Filipa. My z cesty neuhýbáme,“ podpořil trenér ředitele Pojezného.

