Veselý: První kola budou válka. Kouč „klokanů“ chystá náctileté překvapení

Hrajete už v sobotu, na kolika místech v sestavě máte otazníky?

„Na třech. Teď je ve hře i zdravotní stav, nějaké drobné virózky, takže uvidíme a ještě se rozhodneme podle zítřejšího tréninku. Myslím, že ještě ani hráči ani stoprocentně neví, jak nastoupíme. Tým šlape, hráči do sebe jdou, rozhořel se boj o místa a hrát budou ti, kteří mají nejlepší formu.“

Jací budou Bohemians oproti podzimu? Dá se čekat, že bude trochu rychlejší?

„Je to typologicky jiné a budeme muset reagovat. Odešli Hronek a Květ, kteří byli skvělí v určitých disciplínách, třeba v presinku. Bude třeba přizpůsobit způsob hry, aby to vyhovovalo hráčům, které máme, a vynikly jejich kvality. Na začátku to může být syrové, můžeme hledat optimální formu rozestavení i způsobu hry. Nechme běžet tři čtyři kola a pak zasáhneme. Mohou se změnit některé dvojice hráčů, aby se vytvořily automatismy.“

Jak do týmu zapadli noví hráči?

„Velmi dobře, to není klišé a fráze. I když hráče vybírám, tak se dívám, kdo s kým hrál. Třeba Čermák hrál s Jánošem, jiní se znají s Honzou Matouškem. Není to jen o penězích, někdy tomu hráči můžete nabídnout jiný servis a zacházení. Třeba Aleše Čermáka jsem zažil v Hradci, není to Hronek ani Květ, ale je to hráč, který na záložníka dokáže mít čísla. Věřím, že nováčky dokážeme refreshovat. Může to být trošku syrové, ale v dlouhodobém horizontu budeme ještě silnější.“

A co Tomáš Necid, který hrál chvíli proti Dukle, ale na soustředění nemá ani minutu?

„U Tomáše Necida jde rekonvalescence podle plánu. Měl naskočit v Tipsport lize, ale dostal zápal plic. A teď, když naskočil s Duklou, tak si na tréninku lehce natáhl kolenní vaz. Dnes už zas trénoval naplno. Bude muset jít tou samou cestou jako Honza Morávek. Myslím, že nastoupí za béčko, pak uvidíme, jak koleno vydrží. Má ohromnou vůli se vrátit, touhu dostat se do klubu kanonýrů, chybí mu 11 gólů. Neřeší podmínky, jen to chce dosáhnout. Musí být zdravý a musí nás i trošku poslouchat.“

Tým na podzim vyčníval standardními situacemi a dlouhými auty. O to teď z velké části přišel. Trénoval třeba někdo z týmu hody?

„Máme tu dva hráče, kteří to umí. Byť je to trošku jiný typ hodu, než má Petr. Ale i proto jsem chtěl Aleše Čermáka, který umí skvěle rozehrávat standardní situace, to je náhrada za Romana Květa. A je tu i Martin Hála, které je zahrával v Olomouci, exekutorů máme dost.“

Martin Hála a Jan Morávek přišli vloni v létě a na podzim. Jaká je jejich pozice a jejich využití ve vašem tříobráncovém systému?

„Honza může hrát cokoli ve středu. Vyzkoušeli jsme i ho na šestce a zkoušeli jsme ho i na desítce. Hála dokáže hrát i wingbeka, to je pro nás výhoda, že máme zastupitelnost. Moriho beru jako pátou posilu. Ta cesta se vyplatila, je použitelný a uvidíme, jak to dopadne v sezoně. Jde o to, aby našel nějakou herní formu a pohodu.“

Góly na soustředění dávali Adam Jánoš, stoper Adam Kadlec, Martin Hála a Václav Drchal. Nehrozí problémy s produktivitou?

„Nehrozí, protože gólů bylo 10, skóre máme 10:4 (Jaroslav Veselý počítal i zápas s B-týmem Dukly 5:0). Akorát je problém, jací hráči góly dávají. Produktivita týmu nevypadá špatně, ale čekali bychom větší od útočných hráčů a slyšeli to ode mě. Všichni mají schopnosti dávat góly, ale spálených šancí bylo hrozně moc.

Nebyla ve výsledku příprava příliš krátká, když se musela sehrávat kompletně nová ofenziva?

„Proto to pro nás může být ze začátku syrové, ale je to stejné pro všechny. Čtyři týdny na tolik změn může být krátká doba. Proto jsme připravení, že to ze začátku nemusí být ono, že si musíme vyhodnotit, jak bude fotbal vypadat.“

Jak podle vás budou vypadat první kola fotbalově?

„Myslím, že to bude hodně válka. Zápasy budou rozhodovat standardní situace nebo to, kdo něco zkazí, než to, kdo něco udělá. Rád bych se mýlil, bude záležet i na počasí. My a dalších 12 týmů řeší, kde budeme trénovat. Není jednoduché trénovat na umělce a pak přejít na trávu. S tím bojujeme. Musíme si s tím poradit, ale každý klub volil jinou strategii. Dnes jsme trénovali v Ďolíčku a i když nevypadá na pohled hezky, tak je v lepším stavu než v minulosti. Je tvrdé, má dobrý podklad. Mohl by se na tom hrát dobrý fotbal.“

Po konci podzimu jste si řekl o stopera, jste spokojený? Přišel „jen“ Jan Vondra.

„Měli jsme zájem ještě o jednoho, ale teď se nám dobře krystalizuje Adam Kadlec. Prošel tu mládeží a hrál v béčku. Nejen že dal gól, ale vypadal opravdu dobře a svými výkony atakuje základní sestavu. Může se stát, že se brzy i objeví. Řekli jsme si, že než investovat do hráče, který nebude náš, tak dáme větší šanci jemu. Pokud si udrží takovouhle výkonnost, tak se může jako překvapení objevit.“

O přestupech Petra Hronka a Romana Květa už se toho napsalo dost, ale jaké bylo jednání z pozice subjektu, který byl postaven před hotovou věc?

„Byla to složitá jednání, ani jeden ten transfer jsme neměli ve svých rukách. Já jen chtěl, abychom z transferu Hronka něco měli. Byl jsem proti variantě, že tu bude na jaře a v létě půjde zadarmo. Možná by to bylo fajn, ale zůstali bychom s holýma rukama. Když dostanete finanční vyrovnání a Matouška na přestup, přijde mi to jako velmi slušný obchod. Nejsou to typologicky stejní fotbalisté, ale Maty může mít potenciál, aby byl dobře obchodovatelný.“

A na závěr nefotbalově: hodinu před zápasem s Teplicemi se uzavírají volební místnosti. Jsou prezidentské volby v týmu téma?

„Jo, řeší se. Dost lidí hlavně z realizačního týmu před soustředěním projevilo zájem volit, ale museli bychom do Istanbulu, což by bylo složité. Takže jsme rádi, že ta možnost teď bude věřím, že ji všichni využijeme a volit půjdeme.“

Někteří hráči podle sociálních sítí svůj názor mají. Budou se zajímat třeba během zápasu?

„Během zápasu ne, ale když jsme jeli v autobuse ze zápasu na soustředění a bylo sčítání, tak se to dost na mobilech řešilo a autobus tím dost rezonoval.“