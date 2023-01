Experti před ligou: Titul pro Slavii, nebo Plzeň. Zlín s Vrbou nespadne

„Nejjednodušší by bylo říct: Ten, kdo získá nejvíc bodů. (směje se) Myslím, že v minulé sezoně i na podzim se projevila práce Míši Bílka, která je poctivá a odpovědná. Mužstvo se zklidnilo, je komplexní, všichni přesně vědí, co mají hrát. Myslím, že ztráty na konci podzimu je nesrazí, na jaro budou dobře připraveni. Ale pozor, už první utkání s Hradcem mnohé naznačí, čekám zajímavý zápas.“

„Nemůžu asi říct jiného, to bych tam pak nemohl jít na fotbal… Ale já si to i myslím. Situace se ustálila, na konci podzimu hráli kluci výborně. Občas sice poztráceli zbytečně body, ale teď bych řekl, že se tomu spíš vyhnou. I tak nás čeká vyrovnané jaro, Slavia, Plzeň i Sparta měly povedené přípravy a všichni si věří. Ale já věřím Slavii.“

Kdo bude nejlepším střelcem?

Vladimír Šmicer: Řezníček. Nebo Chorý

„Tohle je nejtěžší otázka. Vede Řezníček o dva góly a můžu říct, že bych mu i střeleckou korunu přál. Fandím mu, aby ji pro sebe utrhl, protože vím, že v jeho věku to není jednoduché. Nevím, jakou pozici bude mít Standa Tecl ve Slavii, kolik toho odehraje. Květ měl v Bohemce svou roli, ale v Plzni? To je otázka. Pak je tu pochopitelně Chorý. Plzeň na něj hraje, a když mu dává dobré balony ze stran, je skoro nebránitelný. Takže se rozhodne mezi ním a Řezníčkem.“

Václav Kotal: Řezníček, stačí mu jedna šance

„Je to hodně našlapané. Myslím, že Tecl a Van Buren nebudou mít ve Slavii takový prostor. Přál bych to Kubovi Řezníčkovi, kterého jsem trénoval v Brně. Bude to mít ale složitější než na podzim, soupeři se na něj i na mužstvo lépe připraví. Už za nás dával hodně gólů, má obrovskou výhodu v efektivitě, v úspěšnosti realizace. Stačí mu jedna šance a dá gól, nemýlí se. Na základě toho by mohl vyhrát.“