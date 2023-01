Slavia je s kádrem spokojená, ale… Tlačí na obletovaný norský objev

Petr Hronek, David Pech, Babacar Sy, Igoh Ogbu a... Slavia stále v zimním přestupním termínu neskončila s posilováním sestavy. Ačkoliv šéf klubu Jaroslav Tvrdík i trenér Jindřich Trpišovský svorně prohlásili, že jsou se současným stavem spokojeni, nevylučují další rozšíření kádru.

Hlavním tématem v Edenu je teď příchod talentovaného záložníka Christose Zafeirise. Nor s řeckými kořeny má impozantní profil, ve svých devatenácti letech už má nahráno přes osmdesát soutěžních zápasů, patří k oporám norské jednadvacítky i Haugesundu. V této sezoně Elitserien odehrál 29 zápasů, dal čtyři góly a na dalších pět nahrál.

Do fronty na něj si měli stoupnout němečtí, francouzští i nizozemští zájemci, ve všech případech ale Haugesund oddaluje jednání do léta. Klub se totiž spoléhá na to, že po EURO do 21 let, na němž Norové potkají ve skupině Švýcary, Francouze a Italy, poletí jeho cena na trhu rapidně vzhůru.

Totéž platí i pro Slavii. Ta ale stále tlačí i proto, že se obává – pokud nedotáhne hráče teď – příklonu k přestupu do lepší soutěže. A Zafeiris se teď rozhodně zájmu vršovického celku nebrání, toho by chtěli červenobílí využít. Mluví se o přestupní částce přesahující dva miliony eur, Haugesund si pak ponechá deset procent ze zisku z příštího prodeje.

„Znáte politiku Slavie, že přestupy oznamujeme až ve chvíli, kdy jsou dokončeny,“ odvětil Tvrdík stručně na dotaz Sportu.

Slavia má čas do 15. února, kdy se zavírá přestupní termín v Česku, Norové ale tenhle termín pochopitelně přehlížejí. Respektive nechvátají, protože v jejich obraceném gardu teď „usínají“, v průběhu února a března jim poběží příprava na další sezonu a ta začne druhý týden v dubnu. V té minulé se Haugesund umístil desátý.

Chytilův rychlý přesun není vyloučen

Další posilou by se nakonec mohl stát ještě v zimě Mojmír Chytil. Obletovaný útočník Sigmy Olomouc se zatím chystá s mateřským klubem, cesta do Edenu by se mu ale přece jen mohla uvolnit.

„S Olomoucí jsme na všem dohodnuti, v této chvíli to není tak, že hráč přijde v tomto období,“ říká sice Tvrdík, na druhou stranu zákulisní informace rychlý přesun nevylučují. Kromě vycizelovaných podmínek už hráč zkraje týdne absolvoval pod dohledem slávistických lékařů v Praze i zdravotní prohlídku.