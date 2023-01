Na radaru titul. Podle dat je jasno, Slavia je napřed a může se zlepšovat

Boss Slavie Jaroslav Tvrdík přesně ví, co říká, a kam tím míří. Před vstupem do jara přesunul tlak na západ. Plzni poslal – trochu zlomyslně – roztomilý pozdrav. „Není pochyb o tom, že jste favorité na titul.“ Taktické slovní hrátky začaly. Dnes se rozjedou i na trávníku. Vítejte v boji o titul. Sparta ztrácí po podzimu sedm bodů, odepsaná není. Viktoria vede. V dvoubodovém závěsu je téměř třicetihlavá parta z Edenu. Kdo tedy uchvátí třicátý český titul? Deník Sport říká: Bude to Slavia! To podporují i datové výstupy, které naleznete na dalších listech, vykreslují Slavii coby tým s největší podzimní dominancí. A to s míčem, i bez míče. V klíčových parametrech je před konkurencí. Přitom podzim nebyl zdaleka podle představ slávistického vedení. Je tedy pravděpodobné, že se bude zlepšovat, cizelovat důležité aspekty hry. Je nezpochybnitelným favoritem. Projděte si analýzu tří největších favoritů i s šancí na titul podle Sportu. Na posledním listu naleznete podrobné vysvětlivky ke grafům.