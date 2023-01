Posila Pardubic: Nita ze Sparty! Ahoj kluci, zdravil brankář ve videu

Milan Škoda se vyšvihl do vzduchu, jeho hlavičku ale lapil Nita • Pavel Mazáč / Sport

Pardubice těsně před startem FORTUNA:LIGY vytasily trumf pro jarní záchranářské boje. Šestnáctý tým tabulky, který se krčí na chvostu s pouhými 10 body, posílil rumunský brankář Florin Nita ze Sparty. Potvrdily se tak informace iSport.cz. V sobotu už na východě Čech trénoval a v neděli by měl nastoupit do premiéry v Liberci. V Pardubicích bude hostovat do konce sezony.