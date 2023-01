Tomiče lanaří Slavia. Postoj Slovácka: Buď zaplatí, nebo si na jaře nezahraje

Takhle už přišlo Slovácko loni v létě o útočníka Václava Jurečku. Dohrál sezonu, pak mu doběhla smlouva, novou v předstihu odmítl podepsat a odešel zdarma do Slavie. Teď existuje stejný scénář s Michalem Tomičem (23). „Tohle se opakovat nebude,“ říká rezolutně sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski. O pravého beka má vicemistr velký zájem. Zimní transfer je reálný. „Buď zaplatí a půjde hned, anebo si na jaře u nás nezahraje,“ ujistil manažer pro web iSport.cz.

Budoucnost Michala Tomiče ve Slovácku je krajně nepravděpodobná. Slovenský obránce odmítá prodloužit končící kontrakt, rád by odešel do Slavie. Pokud se obě strany domluví na odstupném, celá věc se zrealizuje už v příštích dnech. Když ne, mladý bek bude půl roku bez fotbalu.

Vedení Slovácka se sjednotilo v názoru, že Tomiče využívat nebude v áčku, ani v béčku. Se strategií je prý srozuměn i trenér Martin Svědík. Tudíž je pravděpodobné, že už si rodák z Myjavy za jeho tým nezahraje….

Podle důvěryhodných zdrojů přitom běžela rokování o novém kontraktu nadějně. Klub nehodlal ponechat nic náhodě a opakovat emotivní případ Jurečka. „Pracuje se na tom. Myslím, že to máme vyřešené,“ prohlásil dokonce Svědík v půlce ledna v rozhovoru pro iSport.cz.

Ovšem interes ze Slavie od té doby zintenzivnil. A co si budeme povídat, pro mladého Slováka, jenž prošel akademií italské Sampdorie Janov, je to lákavá vábnička. Pravý kraj defenzivy nemá kouč Jindřich Trpišovský úplně stoprocentně krytý. Nastupuje tam David Douděra, letní posila z Mladé Boleslavi či univerzál Lukáš Masopust. Na tuto pozici byl čerstvě angažován také dvacetiletý talent David Pech (opět z Boleslavi), ovšem momentálně je na marodce a ještě nějaký čas bude.

Proto příklon k Tomičovi, jenž sledoval sobotní duel s Českými Budějovicemi v civilu. Do fotbalu, který razí Jindřich Trpišovský, se typologicky hodí. Zatím je však dál svěřencem Martina Svědíka, který o něj logicky nechce přijít. „Má zdravotní problém, ale brzy by měl být zpátky,“ uvedl před utkáním kouč. Pokud půjde jen o menší zranění, není to žádná hrůza.

Pro vytyčené mety Slovácka je daleko horší, že hráč už je hlavou i nohama ve Slavii. Vhodnou alternací je ve čtyřobráncovém systému pouze třiatřicetiletý odchovanec Petr Reinberk, jemuž však v létě také doběhne smlouva.

Rychlostně i vytrvalostně vybavený Tomič má za sebou vydařený podzim, kdy byl konečně zdravý a mohl naplno rozbalit své schopnosti. Rozjel se zejména ke konci, kdy vstřelil krásný gól při triumfu v Nice v rámci skupiny Konferenční ligy a rozhodl ligovou bitvu s Pardubicemi.

Na Moravu přišel před dvěma a půl lety ze Žiliny a v nejvyšší české soutěži zatím odehrál 49 zápasů a trefil se jednou. Právě Svědík po podzimu prohlásil, že by měl Tomič ještě setrvat ve Slovácku a dál se rozvíjet.

Mimochodem, Jurečku nakonec nechal klub loňskou jarní část normálně dohrát. Trenér ho pravidelně stavěl a nejlepší střelec mužstva přispěl k triumfu v MOL Cupu a čtvrtému místu v lize. Poté hledal uplatnění v zahraničí, aby ve finále skončil ve Slavii.

Tuhle historii už ale Slovácko opakovat nehodlá. „Rozhodně ne,“ potvrdil Šumulikoski.