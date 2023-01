Priske: Na víc než bod jsme neměli. Proč nevyužil Kairinena s Lacim?

Souhlasíte, že na víc než bod jste v Olomouci neměli?

„Souhlasím.“

Čím si vysvětlujete, že mužstvo výkonnostně tolik zaostalo za tím, co předvádělo během zimní přípravy ve Španělsku?

„Odlišní soupeři, odlišné okolnosti. Hřiště, počasí... Olomouc měla dobrý plán. My jsme věděli, že mají kvalitní tým. Hráli přesně tak, jak jsme očekávali. Ale musíme být upřímní, v prvním poločase jsme nehráli na úrovni, kterou bychom si představovali. Z hráčů jsem cítil dobré naladění i na rozcvičce. Dali jsme první gól, ale pak jsme nezískávali druhé míče. Prohrávali jsme spoustu soubojů, navíc jsme v závěru poločasu dostali hloupý gól.“

Hlavně ve středu pole vás soupeř jednoznačně přehrával. Nepřemýšleli jste o reakci v podobě změně rozestavení?

„Viděli jsme to a zvažovali to už v prvním poločase, bavili jsme se o tom s asistenty. Olomouc měla ve středu pole početní převahu, ale rozhodli jsme se držet naši formaci. Soupeř nás přehrával i proto, že očekáváme od Lukáše Haraslína a Tomáše Čvančary to, že budou víc spolupracovat se středními záložníky.“

Formace 3-4-3, se kterou jste v závěru podzimu slavili úspěchy, tentokrát vůbec nezafungovala.

„Máte pravdu, že jsme v ní potřebovali být lepší. První poločas byl celkově hektický, nehráli jsme pořádně s míčem, rychle jsme se ho zbavovali dlouhými nákopy. Tyhle věci ve svém důsledku vytvářely tlak na střed hřiště, kde jsme měli dva hráče a Olomouc o jednoho navíc. Celkově to bylo o kvalitě při práci s míčem.“

Jen mezi náhradníky celý duel strávili záložníci Kaan Kairinen a Qazim Laci, kteří měli být velkými posilami. Proč jste je nevyužil?

„Předně bych chtěl říct, že jsem s nimi velice spokojený. Mám radost, že je tu máme. To platí i pro Mabila a Kamenoviče, kteří tu jsou na hostování. Tentokrát jsme se rozhodli takhle, Sadílek byl náš nejlepší hráč v posledních třech měsících. Je pro nás klíčový. Laci navíc prodělal v přípravě nemoc, dostává se do toho. Věřím, že se bude prát o místo. Kaan taky dobře pracoval v přípravě, líbil se mi v generálce s Norimberkem, připsal si i asistenci. Ale museli jsme se rozhodnout. Vsadil jsem na Krejčího, který zná soupeře i ligu, je to náš kapitán. Bylo to složité rozhodování. Kaanovi jsem řekl, že to možná není spravedlivé, ale taková rozhodnutí jako trenéři musíme dělat.“

Ukázalo se, že je Sparta momentálně až moc závislá na vkladu kreativce Lukáše Haraslína?

„Nemyslím, že jsme závislí jen na Šulovi. Určitě je to jeden z našich důležitých hráčů, hraje dobře, což platilo i v přípravě. Jsem za něj rád, ale máme spoustu dalších kluků, kteří mají vysokou výkonnost. Jen to z různých důvodů tentokrát neplatilo. Moje pozice je taková, že budu chránit hráče tak dlouho, jak jen budu moct. Byl to těžký zápas, nedařilo se nám, ale kluci skákali do míčů, bránili. Nechyběl nám zápal do hry, v závěru jsme šli do standardek s vervou, naši hráči chtěli uspět. Musí to pro nás být ponaučení.“

Jak je na tom zdravotně Asger Sörensen, který musel střídat už ve 13. minutě?

„Je příliš brzy na to o tom mluvit. Snad to ale vypadá pozitivně. Necítil, že by došlo k ruptuře svalu. Do neděle, kdy mám další utkání, je dost času. To je naše výhoda.“

Při zranění Tomáše Čvančary jste se hodně rozčiloval na sudího Zelinku, dokonce jste se vydal i do hřiště. Co se vám nelíbilo?

„V prvním momentu jsem byl přesvědčený, že jsme měli kopat standardní situaci. Měl jsem pocit, že rozhodčí dostatečně nechránil našeho hráče. Okamžitě měla být nařízena standardní situace. Na hřiště jsem vstoupil, protože jsem zjistil, že to může být s Tomášem vážnější. Chtěl jsem se ujistit, že je v pořádku.“