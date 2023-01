Puškáče naštvala lavička: Čtvrtý flek láká, vytvoříme nové vazby

Cítíte nějaké zadostiučinění?

„Takové malé. Člověk je naštvaný, když nehraje od začátku, chce být v základní jedenáctce, ale v kabině jsme si řekli, musíme držet jako tým, to jsme se snažili dodržet. Šel jsem na hřiště se správným naštváním ukázat trenérovi, že tam prostě patřím. Ale je pro mě důležité, že tým vyhrál a máme tři body. A samozřejmě je potěšením, že jsem tomu velkou měrou přispěl.“

Nebyl to trošku plán? Vyslat vás do druhé půle do načaté teplické obrany? Navíc po střídání kvůli zranění. Jaké byly vaše úkoly?

„Nevím, jak to trenér zamýšlel. Ale přijal jsem tu roli a šel jsem odvést maximum. Nakonec se to ukázalo jako dobrý tah. A můj úkol byl dát gól. Ale také jsme trošku změnili rozestavení, kdy jsme hráli na jeden hrot a dva podhroty. Zápas se zvrtl k lepšímu a ke třem bodům.“

Jak se hraje liga v lednu, v mrazu, na hřišti, jaké v Ďolíčku aktuálně je?

„Za mě to dobré není. Viděli jsme dvě zranění na hřišti, třetí při rozcvičce… Terén není úplně dobrý, zima také není příjemná. Ale takhle je liga naplánovaná, my jako hráči to v rukou nemáme a musíme to přijmout.“

Během zimy jste přišel o dva parťáky, Romana Květa s Petrem Hronkem. Teď tam máte nové, jak se s nimi spolupracuje?

„S Květákem a Hrončusem jsme si vytvořili symbiózu… Odešli, přeju jim to a musíme si vytvořit nové vazby. Ale přišli velice dobří fotbalisti, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo klapat dát. A dnešní vítězství bylo důležité, abychom si vytvořili pohodu v útoku.“

Co vaše góly? Viděl jste vůbec ten druhý, který jste trefoval zády k brance?

„Když ho popíšu z mé pozice, tak Jány centroval a já byl za hráčem. Intuicí jsem cítil že míč půjde na přední tyčku. Pak už jsem jen viděl, jak míč letí přes Grigara, tak jsem ho tlačil očima. A byl hezký.“

Na hřiště jste měl jít už během prvního poločasu při ošetřování Erika Prekopa…

„Měl roztrhnutý ret. Normálně by s tím hrál, ale nemohl kvůli krvi. Šití trvalo déle a stihl se vrátit, než jsem dostřídal, takže jsem šel až o poločase.“

Chvíli byli Bohemians na čtvrtém místě, jak tabulku vnímáte v kabině?

„Tři týmy jsou odskočené, ale čtvrtý flek je hodně lákavý. Řekli jsme si, že si nebudeme dávat malé cíle a chceme ho, samozřejmě s pokorou. Mančaft se dobře doplnil a tohle byl první krok.“

Fanoušci na konci vyvolávali vaše jméno, jaké to je?

„Hřeje mě to. Pořád mám v živé paměti, i když to jsou čtyři roky zpátky, že se mi tu úvod nepovedl. Fanoušci nebyli na mojí straně, dnes se zdá, že už jsou. Je to zadostiučinění, že jim dělám radost.“