Hradec zlomil sérii. Heroický výkon, řekl Koubek. Gólman byl otřesený

Jak došel Hradec ke třem bodům?

„Máme obrovskou radost. Z našeho pohledu je to nesmírně cenné vítězství. Podzim jsme končili se třemi porážkami v řadě. Na soustředění náš výkon gradoval a věřili jsme, že jsme schopni tuto sérii zlomit. Byť tentokrát chybělo hodně hráčů ze základní sestavy, ukázalo se, že máme pořád kam sáhnout. Hráči, kteří v zimě přišli, podali skvělý výkon, hlavně běžecky.“

Plzeň přitom začala výborně, brzy vedla 1:0.

„Domnívám se, že naší intenzitou jsme byli lepší v určitých fázích zejména prvního poločasu. Zápas jsme nezačali špatně, jenže jsme pak dostali branku ze standardní situace, kdy se Chorý odpoutal Kodešovi a skóroval. I když jsme se na něj připravovali, tenhle chlapec se velmi těžko brání. Přestože Plzeň mohla odskočit do dvoubrankového vedení, dobře jsme zareagovali a náš výkon v prvním poločase postupně gradoval, korunovali jsme to gólem Vojtěcha Smrže.“

Čím jste pak zápas otočili?

„Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký druhý poločas. Plzeň disponuje vysokými hráči, má širokou lavičku a může variovat různé systémy. Zároveň nám docházely síly a proti nám hrály dvě věže (Chorý, Durosinmi) a pod nimi ještě Matěj Vydra. Projevilo se, že jsme měli v sestavě i nezkušené hráče, kteří hráli ligu poprvé, ale podali heroický výkon. V závěru měla Plzeň závary, ale nevyužila své šance. My jsme na konci bránili v bloku a štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Hradec naposledy zvítězil ve Štruncových před 24 lety, berete to jako osobní milník?

„Nevěděl jsem, že je to po takové dlouhé době. Je to určitý zápis do historie, což mě jako kouče tohoto mužstva velmi těší. Velice si vážím, jakým způsobem jsme dokráčeli k vítězství. Kluci se vydali a jsem zvědavý na běžecká data, protože si myslím, že hráči podali skvělý běžecký výkon až do vyčerpání. Kromě toho byla v našem výkonu i kvalita. Před brankou Smrže jsme měli dvě až tři zajímavé šance. Naše hra měla pořád odpovídající parametry a výkonu si velmi vážím.“

Co říkáte na střet Tomáše Chorého s brankářem Michalem Reichlem, který musel střídat?

„Nerad bych dělal nějaké soudy. Měl jsem tu situaci z velké dálky. Jak říkáme obligátně my trenéři, musím se podívat na video. Byl to střet hlavami, zda se tomu dalo zabránit, to nedokážu posoudit.“

Jaký je Reichlův zdravotní stav?

„Michal na tom není dobře, je otřesený. Nerad bych dělal předčasné závěry, ale podle toho, jak reaguje, si myslím, že může mít lehký otřes mozku.“

Měl jste obavy, jak zvládnete střídání brankářů?

„Obavy jsem měl, ale Pavol Bajza je brankář se zahraničními zkušenostmi a uplatnil je sebevědomým výkonem. Byla to velmi složitá situace, když do té doby sedíte zmrzlý na střídačce, nemáte čas se pořádně rozcvičit. Po zápase jsem se ho zeptal na jeho nepovedené výkopy. Odpověděl mi, že neměl rozehřáté svaly (smích). Ale bez pochyby nám pomohl k vítězství. Potvrdil, že je skvělý brankář, ale máme tam velkou konkurenci, vedle Michala Reichla se jeví dobře i Tomáš Vízek.“

Tomáš Pudhorocký zažil první zápas v dresu Hradce a vstřelil gól. Pochválíte ho?

„Máme z jeho výkonu radost. Kvůli zranění nemohl nastoupit Jakub Rada. A Tomáše jsme brali do týmu, že by jednou mohl otěže technického a kreativního hráče převzít. A tentokrát tam tyto signály měl. Zápas zvládl i běžecky.“

Jak si užíváte toto vítězství vzhledem k vaší minulosti v Plzni? (Koubek získal v Plzni titul v sezoně 2014/15)

„Já už moc na to křepčení moc nejsem. Rád si je poslechnu, ale jsem v klidu.“ (úsměv)