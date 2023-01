Kluci mě dostávali pod tlak, jsme mínus dva body, mrzelo Laštůvku

Jsou to pro vás tedy dva body minus, nebo jeden plus?

„Asi minus, měli jsme více šancí. Navíc ten gól jsme si dali sami... Bohužel pro nás měl na druhé straně Rakovan svůj den, dvakrát Zlín fantasticky podržel. My jsme si však zápas zkomplikovali úplně sami. Nevím, jestli to bylo špatnou koncentrací, ale měli jsme spoustu ztrát, dostávali jsme se pod tlak. A šance jsme mohli vyřešit lépe.“

Dala se Kozákova branka chytat?

„Myslím, že ne. Už jsem byl nakročený na stranu, ale Jury (Jan Juroška) to nějak tečoval, pak se to asi jednou nebo dvakrát odrazilo do protisměru a už jsem nestačil zareagovat. Bohužel.“

Na Vukadinovičovu tutovku po Lischkově nepřesnosti jste ale zareagoval velmi rychle...

„Vzadu jsme si dávali takové přihrávky... Kluci mě dostávali pod tlak a soupeře na koně. Úplně zbytečně. Musíme být lépe soustředění, příprava a nějaké Turecko je pryč. Liga je o něčem jiném, tabulka je našlapaná nahoru i dolů, jakákoliv ztráta koncentrace nás může stát body.“

Z pohledu gólmana povězte: daly se šance proti Rakovanovi řešit lépe?

„Řekl bych tak padesát na padesát. (úsměv) Ke Kuzmanovičovi se přiblížil fantasticky, asi ho nechtěl lobovat. Pak ten zákrok proti Miškovičovi... Jako gólman vím, že by měl mířit spíš na zem kolem nohy než na jeho dlouhé ruce, ale lehko se to říká. A ta poslední hlavička asi taky měla mířit spíš dolů do protipohybu. Nicméně fakt super zákroky.“

Nestačil však na chytré zakončení Jiřího Klímy, který zastoupil Ladislava Almásiho.

„Věřím, že gól Klímičovi pomůže. Pro mužstvo dělá strašně moc, hodně toho naběhá, což je věc, které si lidi třeba nevšímají. Útočníky každý hodnotí podle gólů, takže o to je to pro něj lepší. Musíme se smířit s tím, že Laco není k dispozici. Jeho produktivita nám sice chybí, ale musíme být připraveni na všechno. Kdo ví, co se bude dít v létě nebo kdy bude Laco zpátky připraven. Ostatní kluci ho musí zastoupit, máme ještě Tijiho (Muhameda Tijaniho) nebo mladého Smékyho (Daniela Smékala). Je to na nich.“

Byl to zvláštní zápas z toho pohledu, že proti vám stál Pavel Vrba?

„Nebylo to jen o trenérovi, ve Zlíně je spousta hráčů, kteří prošli baníkovskou šatnou. Vždycky je to tady těžké. Jasně, stala se ta událost, že trenér Vrba byl chvíli u nás, pak šel tady, takže tímhle to bylo specifické. Ale nedívali jsme se na to, my se totiž musíme dívat hlavně na sebe.“

Případně na ohňostroj, který spustili ve druhém poločase vaši fanoušci...

„Celý týden jsme věděli, že sem zase přijedou v hojném počtu. Hráli jsme doma. Kvůli nim nás mrzí, že jsme jim neudělali radost výhrou. Musíme jim poděkovat za atmosféru, díky nim se hraje úplně jinak.“

Překvapilo vás něčím první ligové kolo?

„Až na Slavii nebyly výsledky jednoznačné. Jde vidět, že roli hrají i terény. Na něco jsme si zvykli v Turecku, ale teď je to minimálně na měsíc pryč. Na druhou stranu je to pro všechny stejné. A překvapení? Asi prohra Plzeň, ale Hradec je fakt nepříjemné mužstvo. Jaro bude vyrovnané.“