Van Buren už v návrat moc nevěřil: Měl jsem husí kůži! Překvapil češtinou

Chodil po hostováních. Byl v Českých Budějovicích, v Liberci. Už nevěřil, že by ve Slavii dostal další šanci. Stalo se. A Mick van Buren (30) se po roce a půl vrátil do Edenu jako král. Když to sešívaní nejvíce potřebovali, přišel v jarní premiéře na hřiště a během pár minut gólem a asistencí hodil svůj tým v zápase s Jabloncem do klidu. „Posledních třicet minut bylo z naší strany skvělých. Tam jsme udělali rozdíl,“ pravil poměrně solidní češtinou po konečném triumfu 5:1 .

Druhý poločas jste zvládli výtečně. Panuje spokojenost s vysokým vítězstvím 5:1?

„Určitě. Zápas jsme odehráli slušně. Prvních třicet minut jsme hráli dobrý fotbal, dali jsme gól. Druhý bohužel neplatil pro těsný ofsajd. Potom ale Jablonec ukázal, co umí. Fantastickým způsobem vyrovnal a nám se duel hodně zkomplikoval. Na druhý poločas přišli na hřiště noví kluci, mladí Jurásek s Douděrou. Měli jsme hodně napadat, být aktivní v ofenzivě. Posledních třicet minut bylo z naší strany skvělých. Tam jsme udělali rozdíl.“

Spíš vy sám jste udělal rozdíl. Po třech minutách jste krásně zakroutil míč k tyči a poslal Slavii do vedení 2:1.

„Jo, to bylo rychlý. (směje se) Dostal jsem balon od Petera Olayinky, udělal jsem jeden dotek a vystřelil na bránu. Super že se to povedlo.“

Fanoušci vás mohutně přivítali už při nástupu na hřiště. Po vstřelené brance se vzájemný vztah ještě prohloubil. Co říkáte?

„Pamatuju si, jak to bylo dřív. To je zhruba rok a půl zpátky. Přiznám se, že takové přivítání jsem nečekal. Měl jsem husí kůži. Tu jsem vlastně měl už při příchodu na stadion a samozřejmě během celého utkání.“

Dvě minuty po vstřelené brance jste báječně uvolnil Ondřeje Lingra, který zvýšil na 3:1.

„První myšlenkou bylo střílet do brány, ale potom jsem se podíval, co dělá obránce. Ondra Lingr asi nabíhal sám. Hned jsem si řekl, že mu musím poslat přihrávku. Povedlo se to parádně. Fakt dobrý.“

Věřil jste, že se po dvou hostováních ještě do Slavie vrátíte?

„Nevím. Byl jsem tu dlouho, chodil na hostování. Byl jsem v Budějovicích, v Liberci. Už jsem to asi nečekal. Ve Slavii jsem pět let, jsem starý... Když jsi mladý, tak je to jiné. Odejít na hostování je normální věcí. Nicméně jsem zpátky. Slavia je nejlepším klubem v Česku. Chci za ni hrát.“

Výrazně jste zlepšil češtinu.

„Děkuju. Jazyk slyším v kabině, hodně mluvím s kamarády a také mně pomáhá přítelkyně, která je z Česka.“