Komise chválí správné zásahy VAR u „S“. Čvančara? Nezaviněné zranění

V utkání Olomouce se Spartou v 41. minutě po rychlém brejku přepadl přes domácího brankáře Jakuba Trefila Lukáš Haraslín a sudí Zelinka nařídil penaltu pro Pražany. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru ale svůj verdikt změnil a letenskému křídelníkovi udělil žlutou kartu za simulování.

V 54. minutě Vraštil nešťastně udeřil na zemi do hlavy autora úvodního gólu Čvančaru. Reprezentant do 21 let utrpěl otřes mozku a krátce byl v bezvědomí. Vyšetření v olomoucké nemocnici vyloučilo vážnější zranění. Čvančara se vrátil do Prahy.

Olomouc - Sparta: Ošklivý střet Čvančary s Vraštilem, útočník ležel bezvládně na zemi Video se připravuje ...

Komise rozhodčích se zabývala i dvěma situacemi z nedělního duelu mezi Slavií a Jabloncem (5:1). V 11. minutě správně zasáhl do hry VAR poté, co asistent rozhodčího Ivo Nádvorník odmával ofsajd domácímu Václavu Jurečkovi. Video prokázalo, že domácí hráč nestál v ofsajdu, a jeho branka tak platila.

Jurečka se radoval z gólu po dalším rohovém kopu v 27. minutě. Tentokrát však videorozhodčí jeho trefu kvůli postavení mimo hru správně odvolal. „Ofsajdová pozice byla prokázána pomocí čáry brankového území. Pokud by situace nastala na jiném místě hrací plochy, kde by nebylo možné využít čar, nedala by se zřejmě objektivně vyhodnotit,“ řekl předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.