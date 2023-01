Nguyen a Vietnam? NE! Slovácko přestup zatrhlo. Heča přijde až v létě

Tohle je podle všeho konec příběhu. Na 99 procent. Slovácko nesehnalo adekvátní náhradu, takže brankáře Filipa Nguyena do vietnamské ligy nepustí! „Kvůli Filipovi mě to mrzí, ale teď si to nemůžeme dovolit,“ potvrdil pro web iSport.cz sportovní manažer Veliče Šumulikoski. V policejním týmu FC Cong An Ha Noi nejspíš bude jedničkou Slovák Patrik Le Giang, jehož klub před pár dny angažoval z druholigového Pohronie.

Oběma je třicet let, mají zkušenosti z české nejvyšší soutěže a mohli se potkat ve Vietnamu. Navíc v jednom týmu. Patrik Le Giang, bývalý gólman Bohemians či Karviné už svůj transfer z druholigového slovenského Pohronie uzavřel. Filip Nguyen nikoliv a už se tak těžko stane. Slovácko se totiž nedohodlo se Spartou na půlročním hostování Milana Heči.

Přestupní termín končí v Asii 13. února, nový ročník V.League 1 startuje první březnový týden. S Le Giangem v brance FC COHN (zkratka klubu), který má pod vedením brazilského kouče Paula Foianiho titulové ambice. K tomu potřebuje jistotu vzadu. Proto sáhl na Slovensko po zkušeném Slovákovi s vietnamskými kořeny.

Stejný původ má Nguyen. Bohatá organizace z metropole si vysnila, že bude mít v kádru oba borce s bohatými zkušenostmi z Evropy a udělá z nich tváře soutěže.

Původní nabídka za jedničku Slovácka činila 800 tisíc dolarů (cca 17,6 milionu korun). Úřadující vítěz MOL Cupu byl otevřený jednáním a souběžně sháněl spolehlivou náhradu. Vybral si ve Spartě odchovance Milana Heču, který se má podle informací Sportu po sezoně vrátit do mateřského klubu jako volný hráč.

Tento záměr však padl, neboť Sparta na poslední chvíli uvolnila do Pardubic rumunského gólmana Florina Nitu a zkušeného Heču si chce držet jako trojku za Matějem Kovářem a Vojtěchem Vorlem. Navíc se údajně Slovácko zdráhalo převzít celý plat rodáka z Krumvíře. Ten zase nechtěl přijít o vysokou gáži, kterou bude do konce června pobírat na Letné. Už vzhledem k tomu, že si od léta vydělá v Uherském Hradišti o dost méně.

Luxusní plat byl ve Vietnamu připraven i pro Nguyena. Jenže čas všechny strany tlačil. „Chápeme, že Slovácko intenzivně hledá náhradu. Musíme si navzájem vycházet vstříc, doba je těžká,“ sdělil webu iSport.cz s pochopením Zíka. „Tohle období je suverénně nejtěžší za pětadvacet let, co tuhle práci dělám. Peníze chybí, teď jsou nejvíc v Asii,“ dodal zkušený fotbalový agent.

Jelikož má Slovácko ambice na průnik mezi elitní šestku a obhajobu triumfu v MOL Cupu, nechtělo přijít o brankáře číslo jedna. V kádru sice jsou Tomáš Fryšták a mladík Jiří Borek, ovšem výkonnostně je Nguyen výš. Navíc je pětatřicetiletý Fryšták momentálně zraněný.

Vsadit na tuto dvojici bylo z pohledu klubu riziko. Zároveň se na trhu těžko shání prověřená a levná kvalita na pár měsíců. „V ekonomice jsme s kluby ve shodě, hledáme časový soulad. Je potřeba dál jednat a hledat řešení. Při dobré vůli všech se určitě může najít,“ doufal ještě zkraje týdne Zíka. Nyní už se dostal Nguyenův zimní odchod do roviny sci-fi. Slovácko se vzhledem k Hečově příchodu nebrání posezonní dohodě, ovšem není zdaleka jisté, že interes z Vietnamu přetrvá.

Třicetiletý brankář odchytal sobotní duel s Českými Budějovicemi (1:0) a chystá se normálně na Olomouc. S koncentrací podle svých slov nemá problém, byť o finančně lákavé angažmá v asijské zemi stál. „Nevidím do toho, snažím se soustředit na věci, které ovlivním. Tyhle mezi ně určitě nepatří. Po podzimu jsem byl, co se týká tlaku, v horší situaci. Teď to nějak neřeším a doufám, že to bude vidět i na mých výkonech. Vždycky říkám, že co se má stát, to se stane,“ prohlásil bývalý gólman Sparty či Liberce, který má v Uherském Hradišti kontrakt do prosince 2024. Tudíž je pořád obchodovatelný. Hlavně do země, kde se narodil jeho otec.

Nedává smysl, aby se v létě sešli v jedné kabině Nguyen i Heča. Dva třicátníci, dvě nákladné jedničky…

Takže celá story vlastně ještě nekončí.