Nita, pan Nejdražší. Jakou částí Pardubice pokrývají jeho obří plat

Nemůže rozhodit kabinu? Nebudou ostatní hráči skrz prsty koukat na jeho gáži, která ve Spartě činí nějakých 800 tisíc korun měsíčně? „Nemyslím si. Co jsem slyšel, tak je Florin v pohodě kluk,“ pronese Jan Jeřábek, kapitán pardubického týmu, který se aktuálně vrací do procesu po operaci kolena.

Nitova pověst je opravdu taková, že se nesníží k tomu, co kdysi předvedl Tal Ben Chaim, Izraelec v barvách Sparty, který při zápase v Liberci pokřikoval na domácí borce, že si je všechny koupí jako sádrové trpaslíky na zahradu.

Ale zpět k Nitovi. Každopádně je jasné, že v Pardubicích ještě nikdy nekopal hráč s vyšším platem. „Je to tak, ale já přesnou výši neznám,“ říká sportovní manažer Vít Zavřel. „Jen tak nějak odhadem nebo orientačně vím, protože jsme řešili částku, na které se spolupodílíme,“ doplní.

Trenér Radoslav Kováč, jenž byl zásadním hybatelem Rumunova přesunu z Prahy na východ Čech, mluvil v neděli po utkání v Liberci, kde tým s Nitou v zádech uhrál cennou remízu 1:1, o tom, že Letná hradí 90 procent brankářova výdělku. „Nechci to specifikovat, ale určitě je to vyšší procento,“ pronese Zavřel.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz, které manažer nepotvrdil, je suma o něco vyšší než 100 tisíc korun.

Překvapilo mě, že Nita vůbec nechytal, říká Ščasný. Proč šel do Pardubic? Video se připravuje ...

„Prostě jsme si řekli, že uděláme maximum, abychom ligu zachránili. Co se týče platů, tak nechceme v Pardubicích nikam ulétnout, ani si to nemůžeme dovolit. Kdyby se Sparta výrazně nepodílela, tak by tady Florin nebyl,“ upozorní Zavřel.

Pro obě strany by akce měla (při ideálních podmínkách) znamenat prospěch. Nita má poslední půlrok smlouvy na Letné a je prakticky jasné, že s ním ve Spartě nepočítají. Proto se může ukázat potenciálním zájemcům, kteří ho mohou v létě získat zadarmo.

„Vnímám ho zatím strašně pozitivně, protože úplně cítím, jak moc se chce porvat o úspěch. Samozřejmě, přišel do menšího klubu, ale je moc rád, že bude opakovaně nastupovat, že bude hrát fotbal,“ vykládá Zavřel.

„Jsem šťastný, že jsem dostal příležitost vrátit se do herního vytížení. Myslím, že jsem udělal dobrý krok ve své kariéře. Doufám, že týmu pomohu co nejvíce a platí to i naopak. Vím, že Pardubice nyní nejsou v ideální situaci. Budu pro ně odvádět maximum toho, co ve mně bude. Udělám všechno pro to, aby Pardubice zůstaly v lize,“ reaguje brankář v rozhovoru pro klubový web.

Začal s tím už v Liberci. Bylo jasné, že do brány půjde, i když absolvoval pouze jeden trénink a v kádru jsou dva velmi slušní brankáři Jakub Markovič s Viktorem Budinským. Nitu prostě nenecháte sedět na lavici… „Působí jistě, dodává nám klid,“ oceňuje Jeřábek. „Máme hodně mladý tým,“ argumentuje.

Záchrana je přes slibnou plichtu daleko. Pomůže k ní pan Nejdražší?