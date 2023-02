Nehrající kapitán Pardubic: Věřím, že nám stadion pomůže. Blíží se návratu

Dvě operace za půl roku, k tomu nějaký ten rok. Ne, není divu, že návrat kapitána fotbalových Pardubic Jana Jeřábka do hry se táhne. „Kvůli věku je to delší,“ ví osmatřicetiletý matador, po jehož skoku do sestavy mocně touží trenér Radoslav Kováč. Záložník začne ve čtvrtek trénovat s míčem, během jara by měl rozhodně pomoci v boji o ligovou záchranu.

Žene vás nový stadion, kde odehrajete jaro?

„Je to velká motivace, chci si na něm ještě kopnout.“

Věřil jste, že se ho dožijete?

„Jsem tady od roku 2006, to se hrála divize. Dlouho se o stadionu nemluvilo, i když jsme postoupili do třetí ligy. Vlastně až ve druhé, tam už jsme měli výjimku, abychom mohli hrát na Vinici. Ale že bych tomu věřil? Moc ne. (směje se) Změnilo se to až ve chvíli, kdy se na Leťáku začalo něco dělat.“

Je pro vás aréna kladivem, abyste nespadli?

„Je to tak, nechtěli bychom tam hrát druhou ligu. Věřím, že nám stadion pomůže, i když máme těžký domácí los. Na druhou stranu tady máme Zlín a Teplice.“

Kdy u toho budete vy?

„Čekají mě fyzické testy a pak trénink s mužstvem. Do míče už opatrně kopu, uvidíme, jak koleno zareaguje na stoprocentní zátěž. Teď to vypadá, že drží.“

Proč jste musel po letní operaci ještě v září na další zákrok?

„Byl tam problém s meniskem. Už jsem se pomalu vracel, ale v tréninku se mi problém obnovil. Přední křížový vaz tam nemám, ale to už tak necháme, s tím se nic nedělalo.“

Neuspěchali jste návrat?

„Myslím, že jsem celkem poctivý pacient, ale ne moc trpělivý. To je asi odpověď. (usmívá se) Proto jsem to teď nechal na lidech, co se o mě starají, na kondičním trenérovi Ivanovi Svědíkovi a fyzioterapeutce Lence Konvalinové.“

Brzdí vás?

„Teď už ne, ale prostě oni řeknou, jestli už je to dobré. Já bych byl netrpělivý, jak jsem říkal. Ale je čas, zápasů je do konce sezony dost. Žádná data házet nechci.“

Trenér Kováč na vás netlačí?

„Pořád se ptá, zajímá se. Jsem rád, že má zájem, abych zase hrál. Ale jsme rozumní, domluvili jsme se, že to nesmíme uspěchat.“

Zachrání se Pardubice?

„Potřebujeme, aby se nám povedly dva tři zápasy. Hned se zvedne sebevědomí, pak je možné udělat nějakou sérii. Potřebujeme se dostat blízko k mančaftům nad námi a ve skupině o udržení na ně zatlačíme.“