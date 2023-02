Bassey v Plzni štěstí nenašel. Řeší Norsko a Gruzii, obešel by pravidlo

Podzim měl zlý, a zimu ještě horší. A kdo ví, co si ještě „užije“ v létě. Srpnová posila Viktorie Plzeň Fortune Bassey neodehrál skoro nic, a jeho zástupci už mu dohadují nový klub. Tím se pravděpodobně stane buď norský Rosenborg Trondheim, nebo gruzínské Torpedo Kutaisi. To jsou destinace, kde by mohl působit na jaře, protože tam sezona teprve začne, tím by se vyhnul pravidlu, že nesmí nastoupit za tři kluby v jednom ročníku.

Tomáš Chorý, to je tutovka. Pak Jan Kliment a zimní posily Rafiu Durosinmi a Matěj Vydra, to je útočná síla Viktorie Plzeň pro zbytek sezony, přičemž určitě do téhle sestavy nepatří Fortune Bassey.

Jednoduše proto, že ho klub vyřadil už před přípravným kempem z týmu, takže Bassey se s áčkem ani pořádně nepotká. Původ ale můžeme hledat už na podzim, kdy beztak nepatřil mezi oblíbence trenéra Michala Bílka. V lize mu dal jen 327 minut, dohromady i s pohárem a Ligou mistrů jich posbíral 552, dal jeden gól…

A to bude všechno. Viktoria už během ledna vzkázala do Ferencvárose, kterému nigerijský útočník patří a kam odcházel před rokem z Dynama České Budějovice, že si ho může vzít z hostování zpátky. Ovšem ani tam velkou perspektivu nemá.

Řeší se změna klubu.

Bassey by mohl odejít podle informací Sportu buď do norského Rosenborgu Trondheim, nebo do gruzínského Torpeda Kutaisi. Tím by se vyřešil jeden podstatný háček.

Bassey totiž nastoupil v této sezoně za dva kluby – právě za Viktorii a Ferencváros – za třetí už se podle pravidel nesmí. Jenže v Norsku a Gruzii se ročník teprve rozběhne, tím by tenhle předpis šikovně obešel.

Nigerijec válel především v Dynamu na podzim 2021, kdy nastřílel deset soutěžních gólů, z toho devět ligových. Jihočeši ho pak prodali za přibližně milion a půl eur do maďarského Ferencvárose.

Od té doby je jeho kariéra zmrazená. Šanci roztát dostane patrně buď v Norsku, nebo v Gruzii.