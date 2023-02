Vydra: operované koleno drží, může hrát i s Chorým. Bude Plzeň víc sexy?

Může to být právě on, kdo nakopne českého mistra. Matěj Vydra (30) v závěru zápasu prvního jarního kola minulou sobotu proti Hradci (1:2) zvedl plzeňskou ofenzivu, nečekané ztrátě ale ani on nezabránil. Po těžké operaci kolene už zkušený forvard naplno trénuje a cítí se fit. Viktorii se bude na větší herní úsek hodit i v neděli proti Brnu, kde obhájce titulu potřebuje nutně uzmout body. Zimní posila má přispět k tomu, aby se Západočeši vyhnuli neustálým nákopům a byli snadno k přečtení.