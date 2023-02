Baník rozdrtil Teplice: produktivní duo, skvělý stoper a spousta premiér

Video se připravuje ... Dva ztracené body ve Zlíně dovezl Baník zpátky z Teplic. Na Stínadlech sice odehrál špatný první poločas, ale po změně stran explodoval a zvítězil 5:0. Co všechno Ostravští ukázali na severu Čech?

Spousta premiér Pět gólů venku vstřelil Baník naposledy před třinácti lety. Ale vyhrát na soupeřově půdě rozdílem pěti a více branek? V samostatné české lize se to Slezanům povedlo vůbec poprvé, v celé ligové historii počtvrté. Premiér z pohledu Ostravy bylo však v Teplicích více. Poprvé pod Pavlem Hapalem zvítězil Baník venku. Poprvé pod trenérem, který v říjnu střídal Pavla Vrbu, udržel ligovou nulu. A poprvé se v nejvyšší soutěži střelecky prosadil Jiří Boula. První zápis v této sezoně to byl i pro Cadua s Davidem Lischkou. V týmové kase na Bazalech to hezky zacinká.

Poločasy jako den a noc Pozor, skóre trochu mate. V prvním poločase Baník určitě nebyl lepším týmem. Spolehlivý brankář Jan Laštůvka musel několikrát zasahovat, protože jeho spoluhráči byli nedůrazní a laxní. A to připomeňme, že Teplice byly oslabené o nadstandardní útočné duo Abdallah Gning, Filip Žák, které dohromady v této sezoně nasbíralo 13+3. Na hrotu poprvé v kariéře nastoupil od úvodní minuty devatenáctiletý Tadeáš Vachoušek. Přesto měli hosté do první branky (51. minuta) problémy. Slezané definitivně zlomili Slezany až druhým gólem, pak už exhibovali a trestali otevřenou obranu domácích. Při rozboru utkání ale bude mít Pavel Hapal určitě výtky. A nebude jich málo.

Suverénní Pojezný i napravo Oproti duelu ve Zlíně udělal kouč Pavel Hapal malinkatou změnu v tom, že prohodil výchozí postavení obou levonohých stoperů. David Lischka se postavil doleva a Karel Pojezný doprava. A nutno dodat, že zejména mladšímu obránci to vyhovovalo, byl totiž po celých 90 minut naprosto suverénní. Pojezný ukázal, že mu konstruktivní rozehrávka nedělá potíž ani slabší pravačkou, několik akcí díky tomu skvěle rozjel. Navíc byl pevný, i co se týče defenzivy, dobře četl hru, několikrát situací hasil díky správnému postavení a včasné reakci. Lischka dal zase v závěru gól, což mu taky pomůže. Lehce zraněný Eneo Bitri a Michal Frydrych se do sestavy budou dostávat složitě, tohle se realizačnímu týmu povedlo. Spokojený musí být i trenér reprezentační jednadvacítky Jan Suchopárek.

Zraněný Buchta K dlouhodobě zraněné čtveřici Daniel Tetour, Ladislav Almási, Jaroslav Svozil, Ladislav Takács, nově i Eneu Bitrimu a Giglimu Ndefemu, jenž zamířil k porodu domů do Nizozemska, se přidala další ztráta. Krátce před pauzou odkulhal ze hřiště David Buchta, jenž v základní sestavě oproti předchozímu zápasu ve Zlíně nahradil Nemanju Kuzmanoviče. V 39. minutě si oba prohodili místo. Nemělo by však podle informací ze Stínadel jít o nic vážného, šikovný odchovanec bude snad brzy v pořádku. A to je pro Pavla Hapala vzhledem k Buchtově univerzálnosti pozitivní zpráva.