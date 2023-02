Plzeňská otočka v Brně: trpělivý Bílek, probuzený Bucha, nádhera i vykřičník

Video se připravuje ... První půle? Bída a stoupající nejistota. Viktoria Plzeň proti Zbrojovce prohrávala a koledovala si o průšvih. V kritické chvíli ale obhájce titulu FORTUNA:LIGY zabral a zápas v Brně zvládl po výsledku 3:1. Trenéru Michalu Bílkovi se vyplatilo, že v zápase podržel klíčové hráče, kteří se v první půli stejně jako proti Hradci trápili. Jak vypadala západočeská otočka v nedělním utkání?

Bílkova trpělivost (a tvrdohlavost) Poločas hrůzy dostal Plzeň do velkých problémů. Obhájci titulu hrozila druhá jarní bodová ztráta, trenér Bílek ale zachoval chladnou hlavu. Vyjma nuceného střídání zraněného Kalvacha udělal změnu (Vlkanova za Květa) až za stavu 1:1. Přitom už o přestávce se nabízelo přejít na ofenzivnější rozestavení se třemi stopery, prostřídat hráče na stranách hřiště. Kouč Viktorie, možná až trošku tvrdohlavě, podržel na place osvědčené tváře, které mu nakonec pomohly otočit zápas. „Už jsme měli připravené střídání, chtěli jsme tam dát druhého útočníka (Rafaela Durosinmiho). Ale pak jsme vyrovnali a šli jsme od toho. Věřil jsem klukům, kteří nastoupili,“ pravil po utkání plzeňský trenér. Brno - Plzeň: Kopic přenádherným obstřelem otočil na 2:1 pro Viktorii! Video se připravuje ...

Buchovo probuzení Přihrávky do stran, zbytečné ztráty, sílící kritika. Pavel Bucha byl možná krůček od vyndání z plzeňského základu. Nakonec právě drobný polař zavelel k plzeňskému obratu. Chladnokrevnou střelou ve vápně srovnal skóre a po přestávce výrazně vylepšil svůj výkon. V kritické chvíli zabral, splatil důvěru a nejspíš si pojistil pozici uprostřed hřiště pro další zápasy. Stejně jako další plzeňské opory – s Buchou byli na vystřídání i Kopic s Mosquerou. Paradoxně oni se zásadně podíleli na brankách Viktorie ve druhé půli. Kopicův gól na 2:1 vyšel zkušenému křídelníkovi nádherně, půjde o jednu z nejhezčích branek víkendového kola. „Jsem rád, že dal gól, protože měl několik zbytečných ztrát. Ale zase se ukázalo, jak je pro nás důležitý. Do té situace se dostal, zakřičel si, kluci mu to pustili a dal klíčový gól na 1:1,“ chválil Bílek. Brno - Plzeň: Bucha dostal spoustu prostoru ve vápně a propálil Berkovce, 1:1 Video se připravuje ...

Hledá se šestka Plzeň v zimě přivedla tři ofenzivní hráče (Vydra, Durosinmi, Květ), uprostřed pole spoléhá výhradně na dvojici Kalvach, Bucha. V Brně ale vznikl nepříjemný problém, když musel velmi brzy odstoupit zraněný Lukáš Kalvach. Na plac šel Modou N'Diaye. Urostlý Nigerijec sice za poslední půlrok znatelně zapracoval na rozehrávce, nicméně stále ho brzdí technické nedostatky. Pokud bude Kalvach absentovat déle, Viktorii chybí na šestku adekvátní náhrada. „Teď má berle, cítí velkou bolest. Půjde na vyšetření. Kalvy je pro nás nesmírně důležitý. Kdyby byl na delší dobu mimo, bylo by to pro nás špatné. Věřím, že to nebude tak vážné. Nebyl to na něj úplně ideální zákrok.“ podotkl Bílek. Brno - Plzeň: Zraněný Kalvach se dobelhal na lavičku o berlích Video se připravuje ...

Vykřičníky pro mistra Plzeň z Brna veze tři body, nicméně výkon proti Zbrojovce zdaleka nebyl ideální. Zejména v první půli byla hra českého mistra pomalá a bez nápadu, trápili se středoví i krajní hráči. Za povedenou otočku zaslouží plus, nicméně i proti deseti se Plzeň v závěru strachovala o výsledek a úporně bránila. Někteří jedinci zdaleka nejsou ve formě, trenér Bílek musí i přes výhru v Brně přemýšlet o tom, zda nedat víc prostoru čekajícím náhradníkům. Erik Jirka naskočil v úplném závěru, Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi nebo Václav Pilař se na hřiště nepodívali vůbec. „Na lavičce byli další, kteří by hru oživili. Ale nechali jsme to tak. Viděli jsme, že kombinačně jsme dobří,“ vysvětlil Bílek. Brno - Plzeň: Ševčík se položil do skvělého Hrabinova centru a otevírá skóre! 1:0 Video se připravuje ...