Bílek o Kalvachovi: Pokud bude mimo, je to špatné. Květ je budoucnost Plzně

Ceníte si hodně, jak mužstvo ve druhé půli zareagovalo na nepříznivý stav 0:1?

„My jsme do utkání i dobře vstoupili. Drželi jsme balon, zatlačili jsme soupeře. Bohužel, Brno se dostalo za půlku a dalo branku. Opticky jsme to měli pod kontrolou, ale potřebovali jsme být důraznější v pokutovém území. V první půli nám nešly centry. Ve druhé byl obrázek úplně stejný. Důležitý moment byl, že domácím nebyl uznán gól na 2:0 z ofsajdu a my jsme vzápětí dali na 1:1. Na střídačce jsme měli k dispozici záběry. Bylo vidět, že šlo o velký ofsajd.“

I z vašeho střídání bylo vidět, že věříte základní sestavě…

„Na hráčích byla vidět obrovská touha utkání zvládnout. Od první do poslední minuty. Toho si cením. Už jsme měli připravené střídání, chtěli jsme tam dát druhého útočníka (Rafaela Durosinmiho). Ale pak jsme vyrovnali a šli jsme od toho. Věřil jsem klukům, kteří nastoupili. Na lavičce byli další, kteří by hru oživili. Ale nechali jsme to tak. Viděli jsme, že kombinačně jsme dobří.“

První porážka s Hradcem Králové je tedy zapomenuta?

„Byla nepříjemná. Ale i proti Hradci jsme měli šest tutových šancí, které jsme nedali a nakonec jsme dostali na 1:2 laciný gól po tečované střele. Ale stalo se, hodili jsme to za hlavu. Klopýtnout dvakrát za sebou by pro nás bylo hodně nepříjemné. Zápas v Brně byl pro nás po psychické stránce náročný. Jsem rád, že dal gól Buchy (Pavel Bucha), protože měl několik zbytečných ztrát. Ale zase se ukázalo, jak je pro nás důležitý. Do té situace se dostal, zakřičel si, kluci mu to pustili a dal klíčový gól na 1:1. Cítil jsem, že máme dost síly a času, abychom to utkání zvládli.“

Záložník Lukáš Kalvach si poranil kotník, po zápase chodil s pomocí berlí. Jak je na tom?

„Uvidíme…Teď má berle, cítí velkou bolest. Půjde na vyšetření. Kalvy je pro nás nesmírně důležitý. Je fotbalový, má myšlenku, dlouhou přihrávku. Zklidní naši hru. Kdyby byl na delší dobu mimo, bylo by to pro nás špatné. Věřím, že to nebude tak vážné. Nebyl to na něj úplně ideální zákrok. “ (fauloval Filip Blecha – pozn. aut.)

Brno - Plzeň: Zraněný Kalvach se dobelhal na lavičku o berlích Video se připravuje ...

Těší vás, jak jste s výjimkou dvou situací ubránili Řezníčka se Ševčíkem?

„Hráli jsme na ně dobře v tom smyslu, že jsme drželi balon a nechali Brno hodně daleko od naší brány. Řezníček potřebuje centry do vápna. Ševčík má výborné myšlení, střelu, dovede se uvolnit. Má spoustu asistencí. Jsem rád, že se tito dva hráči do hry moc nedostali.“

V základu nastoupil Roman Květ, zimní posila z Bohemians. Líbil se vám?

„Myslím, že sehrál velmi dobrý zápas. Měl zakončení, má fotbalové myšlení. Je to budoucnost Plzně.“