Ševčík vs. Plzeň: netypický gól, chyby i úchvatná šajtle. Proč byl na křídle?

Po sezoně přestoupí do Sparty. Na jaře ale ještě chce dotáhnout Zbrojovku k záchraně. Co ukázal její poklad Michal Ševčík proti Plzni (1:3)? Za 80 minut vystřídal tři pozice, dal gól, úchvatně přihrál na další (neuznaný kvůli ofsajdu) a také pokazil víc přihrávek než obvykle. „Co se týká posunů, vystupování a vyměňování pozic, byl to jeden z nejnáročnějších zápasů,“ ulevil si.

Jeho trenér Richard Dostálek tvrdí, že by se neměl Ševčík ve dvaceti letech upínat na jeden post na hřišti. Typologicky je středním záložníkem, špílmachrem, který udává ráz ofenzivní hře. Jenže kouč ho připravuje na přesun do většího klubu, kde bude čelit daleko nabitější konkurenci také tím, že ho občas využívá na křídle. Jako proti Viktorii. „Byl to záměr,“ uvedl. „Věděli jsme, že na Michala se všichni připravují, proto jsme ho dali z křídla. Ta varianta se vyplatila tím, že dal gól.“

A jaký! Hlavou, což se mu povedlo v nejvyšší soutěži poprvé. Využil toho, že útočník Jakub Řezníček strhl oba stopery na první tyč, zaběhl si za něj a před Milanem Havlem trknul do perfektního Hrabinova centru. Už v minulé druholigové sezoně hlavičkoval úspěšně proti Příbrami.

Brno - Plzeň: Ševčík se položil do skvělého Hrabinova centru a otevírá skóre! 1:0 Video se připravuje ...

Produktivní mladík odehrál první poločas na levém křídle, po pauze přešel napravo. Kdekdo přitom čekal, že když zraněného Filipa Součka vystřídal křídelník Jan Hladík, vrátí se Ševčík pod hrot. Tam si však zahrál až v závěru po vyloučení Josefa Divíška. „Na straně byl utopený. Na centrální pozici se ukážou jeho přednosti,“ mínil Stanislav Levý, trenér a expert deníku Sport a webu iSport.cz.

Dostálkova odpověď na šibování s oporou? „Museli jsme reagovat na prostřídání a vyloučení. Trošku jsme čarovali, abychom mužstvo seskládali a byli nebezpeční i směrem nahoru,“ objasnil. „Čekal jsem, že půjdu do středu, ale trenér rozhodl jinak. Asi správně,“ pokrčil rameny Ševčík, jenž nebyl na křídle tolik v akci jako uprostřed, kde se cítí nejlíp.

Jelikož hru diktovali spíš hosté, neměl šikula na technické manévry čas a prostor. Musel hrát rychle, jednoduše. Na jedné straně měl proti sobě Havla, na druhé Václava Jemelku. Nadřel se s nimi. „S Havlem jsem byl úplně hluboko, skoro bek,“ srovnal svůj „pobyt“ na dvou křídlech.

Občas mu nevyšla přihrávka. „On je pod tlakem jako ostatní hráči a chybu udělá. Ztrácel balony. Nebyl to jen on, i Bleška (Filip Blecha), Řezňa (Jakub Řezníček). Ale to, co jsme od něj očekávali, splnil,“ shrnul Dostálek po porážce 1:3. „Na křídle se mi hrálo dobře, balonů tam bylo celkem dost. Na každé pozici máte jiné povinnosti, na této třeba zavírat zadní tyč,“ líčil odchovanec Třebíče, jenž ukázal svou genialitu v 58. minutě, kdy šajtlí za obranu uvolnil Řezníčka. Ten následně propálil Jindřicha Staňka, ovšem po zásahu VAR byla branka odvolána kvůli ofsajdu.

Když Ševčík po utkání vystoupal na tribunu za přítelkyní Sárou, objala ho a pošeptala do ouška: Hrál jsi skvěle. „Je dobře, že ještě neodešel, půlrok v Brně mu rozhodně neuškodí. Když bude pracovat, má před sebou velkou budoucnost v nejlepších klubech v Česku i v zahraničí,“ nepochyboval Levý.