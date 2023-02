Kuchta bez gólů? Pro Spartu časovaná bomba. Lafata to měl jednodušší

Vacek navíc dodává: „Když Kuchta góly dávat nebude, tak jednoho krásného dne exploduje a Sparta musí udělat všechno pro to, aby tomu předešla. Mluvil o tom i kouč Priske – servis pro Kuchtu musí být lepší. A kdo ten servis nedovede zajistit, tak na hřišti nemá co dělat. Když byl David Lafata ve Spartě, dostal do šestnáctky dvacet míčů za zápas. To se góly dávají krásně – a to nechci snižovat jeho um. Ale Honza Kuchta dostane tři míče, z toho dva od Jana Mejdra, to si pojďme říct, že to je většinou úplně do lesa...“

Fanoušky rudého týmu znepokojuje kromě Kuchtova střeleckého půstu i nezvyklá pozice pro Tomáše Čvančaru, který proti Mladé Boleslavi působil utopeně. „Čvančara a lajnu prostě nepatří,“ má jasno Vacek. Ten ale zároveň zdůraznil i velmi dobrý výkon Kaana Kairinena: „Hráč, který se odlišuje od toho, na co jsme tady zvyklí. Fotbalista. Velice klidný na balonu. Herně může být lídrem a tahounem Sparty.“

Slavia potvrdila vedoucí příčku výhrou 2:0 v Pardubicích, kterou sledoval klubový šéf Jaroslav Tvrdík z klece s ostatními fanoušky. „Pro domácí to byl skoro zápas desetiletí a hlavně ve středu hřiště Slavii přehrávali,“ všiml si Jan Podroužek, který se při analýze Slavie soustředil na hru stoperské dvojice a gólmana Ondřeje Koláře.

Proč si Slavia vybírá univerzálnější hráče, než Sparta?

Kdy Sparta nastartuje Awera Mabila?

Otevře sobotní gesto Jaroslava Tvrdíka cestu k lepšímu prostředí pro fanoušky?

Bojí se Priske posadit jednoho z dvojice Kuchta – Čvančara?

Proč je stoperské duo Santos – Ousou pro Vacka „tancem na minovém poli“?

Co na Jana Kuchtu prozradí jeho body language?

Je budoucnost Ladislava Krejčího na stoperu?

Je největším trumfem Michala Bílka jeho neotřesitelná důvěra v „jeho“ koně?

Jakou roli má v kabině Plzně Pavel Horváth ?

Musí brát zbytek ligy vážně čtvrté Bohemians?

Uspěje Zlín v bojích o záchranu s nejstarší sestavou soutěže?

