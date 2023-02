Demotivace ve Spartě, bakalář v Anglii. Boula vypráví o cestě do Baníku

Baník za něj dal druholigovému Táborsku jen pár set tisíc korun, v porovnání s ostatními transfery pakatel. Jiří Boula přišel na Bazaly v tichosti, moc se od něj nečekalo. Možná i proto, že po konci ve Spartě dva roky studoval v Anglii a málokdo jej znal. O to víc překvapuje, jak se defenzivní záložník pere s konkurencí. Boula si za rok ve Slezsku připsal 24 startů, do více než poloviny zápasů nastoupil v základní sestavě. A o víkendu v Teplicích oslavil premiérový ligový gól.

Ale načekal jste se, viďte?

„Přitom hned když jsem loni v lednu do Baníku přišel, trefil jsem se v rámci přípravy proti Karviné. Říkal jsem si, že to bude dobrý, když to tak půjde dál. A čekal jsem víc než rok. Je to fajn třešnička, střelci jsou víc vidět, ale stejně vždycky upřednostním týmový výkon a výhru než góly.“

Taky to není tak dlouho, co jste upřednostnil vysokoškolské studium. Jak dopadlo?

„Dobře, úspěšně jsem dokončil bakalářské studium sportovního managementu na univerzitě v Derby. Plánuju to tady v Baníku v budoucnu převzít... (smích) Dělám si samozřejmě legraci, ale výhledově by mě to zajímalo určitě víc než třeba trénování.“

Teď je vám třiadvacet, za deset let se mohou plány o životě po kariéře tolik změnit...

„To je možné, ale nemyslím si, že by se můj pohled na ambici stát, respektive nestát se trenérem nějak změnil.“

JIŘÍ BOULA narozen: 8. dubna 1999 v Praze (23 let) výška/váha: 181 cm/74 kg pozice: střední záložník klub: Baník Ostrava bilance ve F:L: 24 startů/1 gól+0 asistencí kariéra: ČAFC Praha (2005-2008), Dolní Břežany (2008-2011), Sparta Praha (2011-2017), University of Derby (2018), Mickleover (2018-2020), Táborsko (2020-2021), Baník Ostrava (2022) přednosti: vzdušné souboje, zisky míčů, důraz slabiny: driblink, vedení míče, produktivita

Člověk je takhle ve Spartě a pak studuje v Anglii. To se, prosím vás, přihodí jak?

„Bylo to poměrně spontánní rozhodnutí, které vzniklo ve čtvrťáku na střední. Přišla k nám slečna s prezentací, propagovala univerzitu v Birminghamu. Zalíbilo se mi to, takže jsem si začal pohrávat s myšlenkou, že by to šlo třeba skloubit s fotbalem. Na Spartě jsem nebyl smluvně vázaný, ale v tu dobu jsem ještě nevěděl, že být bez smlouvy je při přechodu tam složitější.“

Takže to nebyla ta klasika ve stylu jisté reklamy na kávu: když jsem se v mládí rozhodoval, co dál dělat, Anglie byla jasná volba...

„Ne, přišlo to postupně. (úsměv) Pak už jsem věděl, že chci do Birminghamu, ale zrovna vyšel článek s Tomášem Egertem, který byl v Derby a hrál v Burtonu. Spojil jsem se s agenturou, která mu v Anglii pomáhala, a na poslední chvíli změnil po Tomášově vzoru destinaci.“

Každého však asi nevezmou, ne?

„Musíte napsat průvodní dopis, a když chcete do fotbalového týmu jako my s kamarádem Karlem Tvarohem, tak i CVčko trenérovi.“

Video se žongly?

„To by asi nestačilo... (smích) Ale nás si trenér vzal hned, protože dřív hrával druhou anglickou ligu a Spartu samozřejmě znal. Ostatní kluci se museli prodírat různými zkouškami, což by se mi upřímně tehdy moc nechtělo. Přesto jsem asi čekal snazší přechod, než ve finále byl.“

A ty přijímačky?

„Kromě dopisu stačilo dobré maturitní vysvědčení, což u mě díky vyznamenání klaplo, a nějaká slušná známka z angličtiny. Když se na to zpětně koukám, bylo celkem jednoduchý se tam dostat.“

Co fotbalová úroveň?

„Každá škola má svůj tým, lig je spousta. My jsme byli v té druhé nejvyšší a hráli o postup, který se bohužel nepovedl. Kvalita není vůbec špatná, i když některé týmy mají podmínky trošku horší. Podobné jako třeba týmy z třetí české ligy.“

Pak jste ale hrával za Mickleover, což už nebyl univerzitní mančaft.

„Sedmá anglická liga, poloprofesionální soutěž. Přirovnal bych to k hranici druhé a třetí české ligy. Zázemí nic moc, finance taky ne. Byl jsem tam jako student, takže si to asi dokážete představit...“

Chápu. Co si však nedovedu představit, je kvalita spoluhráčů. Fakt netuším.

„Měli jsme tam mladé kluky, kteří k nám přišli na hostování z Premier League nebo z Championship. Ale i chlapi, kteří dřív hrávali na nejvyšší úrovni, ale před čtyřicítkou už šli jen dohrát kariéru.“

Fajn, pořád mi ale trochu uniká, proč jste nezůstal ve Spartě. Každý na Strahově nevydrží tak dlouho, to už přece musí něco znamenat.

„Měli jsme to tam v devatenáctce trošku přeházené. Trénovali jsme i s juniorkou, kam jsem byl posunutý, pak jsem se vracel. Bylo to v tu dobu trochu komplikovaný.“