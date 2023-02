Nedoceněný kreativec Ladra: v čem vyniká a je připraven na posun výš?

Sestavu Mladé Boleslavi si bez Ladry představí jen málokdo. Rodák z České Lípy si místo v základu vydobyl již pod Jozefem Weberem, posílil pod Karlem Jarolímem a i pod Pavlem Hoftychem patří mezi nepostradatelné. V letošní sezoně nastoupil do všech osmnácti zápasů, nejčastěji jako druhý útočník ve dvojici či na pozici levého útočníka. Pevné místo měl i během krátkého půlročního hostování pod Petrem Radou v Jablonci.

Největší silná stránka je jasná – kreativní schopnosti. Ladrovi vyhovuje volnější pozice blízko hrotového útočníka. Pohybuje se mezi řadami soupeře, dokáže se na pětníku otočit a prothráče překvapit. Vyniká zejména schopností vidět, kde se nachází prostor, kam lze progresivně driblovat nebo přihrát. Umí využít i svou velmi slušnou rychlost.

Žádný ofenzivní hráč nezkompletoval více progresivních přihrávek na 90 minut, pouze osm hráčů vyslalo více klíčových přihrávek na 90 minut. Ladra se umisťuje také mezi pětinou ofenzivních hráčů, kteří nejčastěji driblovali či běželi s míčem. V lize se opravdu nenachází moc fotbalistů, kteří by byli kreativnější.

Ladra skvěle čte prostor a pomocí driblinku a kombinace posouvá hru svého týmu do nebezpečnějších prostorů. • Foto repro O2 TV Sport

Ve Zlíně po kombinaci s Pechem připravil velkou šanci pro Škodu. • Foto repro O2 TV Sport

Na základě podobných čísel by dávalo logiku, pokud by se již dávno posunul do lepšího klubu. Podobně kreativní totiž byl v každé ligové sezoně. Problém se však nachází ve vápně soupeře. Ladra selhává zejména v zakončení velkých šancí, při kterých nedokáže zachovat klid. Celkově si ve všech duelech v lize vypracoval 30.67 xG (Očekávané góly), vstřelil však pouze 23 gólů.

V letošní sezoně vsítil pět branek z 3.52 xG, jedná se však o výjimku. Ladra se dlouhodobě řadí mezi nejhorší zakončovatele. Problémem není jen finální fáze, ale také dostávání se do šancí. Letošních 0.2 xG na 90 minut je na útočníka málo. I když primárním úkolem Ladry je tvořit, slabá produktivita bije do očí a je trnem v oku skautů nejlepších klubů.

I přes slabou produktivitu ve vápnech je připraven pro posun výš, jen je potřeba z Ladry vymačkat maximum silných stránek a co nejvíce omezit dopad slabých. Tím se výrazně zužují možnosti. V elitní trojici českých klubů se nabízí Sparta, která do svého „nového“ rozestavení 3-4-3 potřebuje kreativnější křídelní útočníky, jenž by se uměli pohybovat mezi řadami soupeře. Je však otázkou, zda Priske svou strategii dříve nebo později nezmění. V Plzni je na pozici ofenzivního záložníka přetlak a trenér Trpišovský má raději atleticky vyspělejší hráče.

Přijde tedy laso ze zahraničí? Je nejvyšší čas, Ladra v dubnu oslaví šestadvacáté narozeniny.

Data: Wyscout.com