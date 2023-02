Šmicer o sektorech pro hosty: Mají české kluby odvahu riskovat?

„V Pardubicích to opravdu vypadalo jako klec, protože je to malý prostor, ale sítě a ploty jsou myslím na všech stadionech v Česku, jen jsou sektory větší, tak jim to tolik nepřijde, většinou to jsou i nejhorší místa,“ upozorňuje Vladimír Šmicer.

Sám si atmosféru v kotli vyzkoušel, byť pouze v domácím sektoru. Na Tribunu sever chodil se synem během nadstavby. „Komfort“ pro hosty je jinačí a i na něj se chce šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík zaměřit. Otázkou je, jaké má možnosti.

„Je to otázka na LFA, jak vyjít vstříc fanouškům, aby se necítili jako v kleci. Pokud by se mříže odstranily, musela by být připravená legislativa pro případ, když někdo vběhne na hřiště nebo se popere s pořadatelem. A upřímně nevím, jestli jsme na to připravení. Jestli by kluby do takového rizika a zkoušky šly,“ zamýšlí se bývalý reprezentant.

Co hrozí a jaká je situace v zahraničí? Jaké jsou možnosti pořadatelů? Podívejte se videu.