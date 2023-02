Hůlka o vzestupu: Bohemka není přestupní stanice. Sparta? Zbystříme

Tři operace kolen, ale stejně je zpátky. Lukáš Hůlka (27) je znovu klíčovým mužem Bohemians. Patří do základní sestavy a proti Hradci Králové rozhodl vítěznou brankou a klíčovým průnikem u té druhé. Teď se zaskakující kapitán klokanů chystá na derby se Spartou v souboji čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY se třetím. Pokorně, ale namotivovaně. „Když si ve sportu někdo řekne, že mu to stačí, je to cesta do pekel,“ uvědomuje si přemýšlivý stoper.

Start jara se Bohemians povedl fantasticky, jaká je nálada v týmu?

„Nejen teď, ale náladu v týdnu ovlivní zápas, který se hrál víkend předtím. Jakmile se vyhraje a zápas se zvládne správně, je lepší nálada. I stejné věci se dělají snáz, tolik to nebolí, promine se i nějaká sranda. Ne že by se trénovalo míň nebo míň kvalitně, ale všechno je v lepší atmosféře. Ale to je všude, ve sportu i jinde. Obecně se zdá, že vztah týmu, vedení klubu i fanoušků je na dobré cestě. Teď není věc, která by to měla kazit.“

Vy jste v Bohemians delší dobu, takže můžete srovnávat…

„Jako hráč se starám hlavně o sportovní stránku, takže těžko vidím věci okolo, o kterých se mluvilo. Ale po sportovní stránce se úspěch odráží v tom, že v polovině nebo na konci sezony je o hráče zájem. Teď každý vidí, že byl, dva hráči odešli do předních českých týmů a to tu poslední dva tři roky nebylo. Takže sportovně šel klub nahoru a věřím, že to není horní hranice. Tým i klub se má kam posouvat. Doufám, že se to bude dít i dál, protože všichni hráči, co tu byli, jsou i budou, si to zaslouží.“

Stává se z Bohemians i díky výsledkům pro hráče dobrá adresa? Teď asi příchod sem není konečná v kariéře…

„Konečnou adresou Bohemka nebyla nikdy. Vždycky záleží, s čím hráč v jakémkoli klubu je. Tím, že v minulosti nebylo pravidlem, že by Bohemka hrála o titul nebo poháry, tak když sem někdo přišel, bral ji jako přestupní stanici, ale teď se ukazuje, že klub by nemusel být jen na půlroční hostování a rychle pryč. Je to adresa, kde se sešla správná parta, která to může někam dotáhnout.“

Aktuálně jste to dotáhli na čtvrté místo a říkal jste, že to nemusí být konec…

„Bavíme se o sportu a vždycky by ambice měly být vyšší, bez ohledu na to, jak je tým nebo jednotlivec úspěsný. Když si ve sportu někdo řekne, že mu to stačí, je to cesta do pekel. Klub i hráči by měli chtít být lepší, než jsou. Ale je třeba to brát s pokorou a respektem. Bohemka není pravidelným vítězem ligy nebo v pohárech, ale když už jsme takhle blízko a cítíme tu možnost, tak by cíle neměly být jiné. Ale už to, že jsme v první polovině tabulky, není samozřejmost. Naším úkolem je přes týden pracovat a pak to o víkendu potvrdit.“

Coby stopeři jste hodně produktivní. Bohemians mají vypilovaný tříobráncový systém. Jak vám to v něm sedí? A jak vám pomohlo, že už nejste nalevo?

„Tříobráncový systém svědčí tomu, aby se stopeři, aspoň ti krajní, zapojovali do ofenzivy. Jakmile by stáli ve třech vzadu, tak by systém přišel o výhodu. Tady jsou trenéři, kteří ho prosazují, a na pozicích jsou správné typy hráčů. Já jsem na kraji rád, na podporu ofenzivy mám i určité vlohy. Ale ať bych byl kdekoli, chtěl bych úkoly plnit na maximum. I levou nohou umím kopat, ale přeci jen odmalička si člověk tvoří automatismy, lépe se točí na jednu stranu, lépe se mu zrychluje z konkrétní nohy. Pravá je pro mě automatičtější.“

Teď jste kapitán týmu, byť zaskakující. Jak se mění vaše role vevnitř týmu i směrem k trenérovi?

„Musím říct, že pravým kapitánem je někdo jiný. Pepa Jindřišek je pořád s námi, má na tým obrovský vliv, ať už hraje, nebo ne. Nemám pocit, že mě páska opravňuje k něčemu novému, na ruce ji nepotřebuju. Ale když ji mám, vnímám, že je to z nějakého důvodu. Když ano, snažím se týmu pomoct. Zkušenostmi, odhodláním nebo tím, že se snažím tým vést. Ale nepasuju se do role nějakého jasného lídra, kterého musí všichni poslouchat.“

Když se bavím s fanoušky, tak ti vás vnímají jako přemýšlivého a chytrého hráče. To jsou vlastnosti, které ke kapitánovi sedí.

„Jsem rád, že to takhle vnímají, ale pro mě není důležitá páska na ruce, ale to, že spoluhráči ke mně mají respekt a důvěřují tomu, co říkám a dělám. Snažím se to ukazovat v chování, protože víc než slova rozhodují činy. A kdybych mluvil, jak se něco má dělat správně a pak to neudělal, tak by to spoluhráči poznali. Chci ukázat, že jsem ten, co udělá první poslední, aby tým v zápase uspěl, i když to zní jako klišé. Věřím, že to tak působí na spoluhráče a že jsem příkladem.“

V neděli hrajete se Spartou v souboji čtvrtého se třetím. Je to jiný soupeř oproti těm předchozím?

„Ve středu se obvykle zapomíná na předchozí zápas a naplno se soustředíme na ten příští. A jakmile se řekne Sparta, Slavia nebo Plzeň, tak zbystříme trošku víc, motivace a chuť Spartu porazit je ještě o kousek vyšší. Snad využijeme aktuálního rozpoložení i formy. Do zápasu půjdeme sebevědomě, ale rozhodně nebudeme říkat, že jsme něco víc. Budeme Spartu respektovat stejně jako Hradec a Teplice.

V pozápasovém rozhovoru v Hradci jste říkal, že jste využili jejich chyb, o kterých jste věděli, že je dělají. Víte podobně i o chybách Sparty?

„U každého týmu se dá vytipovat, jaké má přednosti a slabiny. Trenéři sledují, analyzují a my jsme v tom vnímaví. V Hradci se to ukázalo u mého prvního gólu, protože jsme věděli, že Hradci dělají problém dlouhé míče, že ne vždy vyhrají hlavičku směrem dopředu, třeba jen protečují. Týmy jako Sparta, Slavia nebo Plzeň vidíme v televizi víc. Už víme, co Sparta dělá a jací hráči mají formu a v čem mají silné stránky a slabiny. Podle toho můžeme přemýšlet, co by fungovalo.“

V podcastu Podry a Vacíno padla věta „Bohemka se po Spartě projde.“ Kurzově favorit nejste, ale vnímáte rozdílné rozpoložení obou týmů?

„To je téma pro média a nepřímé aktéry. Fanoušci Bohemky budou říkat, že jsme aktuálně v lepší formě, sparťani zase, že nás roznesou na kopytech. Ale nás jako hráčů se to absolutně netýká. Ale my nemáme pocit, že bychom byli lepší než před týdnem, naopak sportovní forma by mohla být ještě lepší. Pořád je na prvním místě respekt a pokora, byly to jen dva zápasy a při vší úctě byli soupeři z Teplic a Hradce, ne z Plzně a Slavie. Ale musíme mít i sebevědomí, protože jsme první zápasy zaslouženě zvládli. Je na nás, abychom to v dalším víkendu potvrdili, sport je pomíjivý.“

Nastoupíte v jiné sestavě než při podzimní remíze na Letné. Květ a Hronek jsou pryč, Köstl se vykartoval a Drchal nemůže nastoupit. Je zastupitelnost v Bohemians dostatečná, aby to neuškodilo?

„Cokoli si řekneme, tak jsou jen slova a ukáže se až na hřišti. Ale důležité je, že je to fakt, žádné překvapení, ty informace nepřišly minutu před zápasem. Je na realizačním týmu a na nás, abychom si poradili. Na nás bude, abychom novým hráčům pomohli, na nich zas, aby chytili šanci.“