Jirkal: Kuchta býval agresivnější. Teď se schová vedle stopera. Co Čvančara?

Jak je na tom Kuchta v současné době herně?

„Momentálně využívá jedinou dobrou věc, kterou má, že bojuje se stopery a nic jim nedaruje. Ale to nestačí. On teď má problém s tím, jak hrají záložníci, že nedostane míč, že ho nedostane do ulice. A potom mi přijde, že je takový bez zájmu, bez pohybu v následných akcích. Rozhodně není vyladěný, Čvančara působí daleko líp.“

V čem vidíte největší problém, že se nedostane do velkých šancí?

„Sparta hraje na tři vepředu a z toho Kuchta s Čvančarou jsou ve druhé fázi většinou střední útočníci. Čvančara si přeběhne do středu, pohybuje se na hrotu nebo pod hrotem, je blíž hře a zakrývá balony. Kuchta je najednou odříznutý a nemá šanci vyniknout. On se i snaží, jenže jeho pohyb by měl být daleko agresivnější a hlavně neustále. Ale má výpadky ve hře, že o něm vlastně ani nevíte, nechá to na jiných hráčích a těžko se mu pak taky přihrává.“

Ale nemůže za to tedy jen Kuchtův špatný pohyb…

„Rozhodně to není jen jeho chyba. Záložní řada v zápasech nedominuje a sparťani teď mají problém s výstavbou hry ze zálohy směrem k útočníkům. A tím Kuchta trpí. Proti Boleslavi (4:1) se sice v závěru dvakrát prosadil z brejku Minčev, ale to je prostě málo.“

Je to i kvůli rozestavení Sparty, že hraje ve středu hřiště na dva záložníky?

„Já jen v dané chvíli vidím, že lepší formu má Čvančara. A raději bych viděl na křídle rychlejšího hráče, třeba Mabila nebo Daňka. Prostě někoho, kdo rozhodí obranu dobrým centrem nebo průnikem. Čvančara není stranový hráč, proto se přesouvá vedle Kuchty a kolikrát mu sebere i přihrávky. Myslím, že to není optimální řešení ve chvíli, kdy má Sparta problémy v záloze.“

A kdyby hráli Kuchta s Čvančarou vedle sebe?

„Takoví dva útočníci při nedostatku podpory záložníků si zkrátka překážejí a ve dvou už toho týmu nemají moc co dát.“

Co by bylo lepší?

„Hrát na jednoho útočníka a dvě klasická křídla. Haraslín na druhém kraji hraje výborně, dneska je nejlepší útočník. Ve stranách je potřeba rychlost, ne jen se přesouvat do středu jako Čvančara, který je nevyužitý. Představoval bych si, že on bude tím hlavním před brankou jak na hlavičky, tak ve hře po zemi.“

Jenže do vápna se ani zatím moc přesných balonů třeba od Jana Mejdra nebo Jaroslava Zeleného nedostane...

„Myslím, že Mejdr ani Zelený nemají v dané chvíli po lajně takový drajv, jak by bylo třeba. Nepřečíslí obranu do křídla a hodně míčů u nich končí. Oba vlastně spadají do záložní řady, která toho kromě nějakého nakopávaného balonu do šestnáctky moc nevymyslí. A to je ten problém Sparty. Je taky pravda, že soupeři ji přečetli a vůbec nic jí neumožnili. Olomouc ani Boleslav.“

Ale Čvančara by si momentálně na hrotu útoku vedl líp než Kuchta?

„Má lepší vnímání balonu, který je v držení. Chodí agresivněji proti míči, rve se i stejně jako Kuchta, ale je rychlejší kolem hráče. Má větší agresivitu. A nehledě na to, že je v lepší formě. Kuchta se může probudit, až získá sebevědomí. Útočník, když nedá gól a ani není ve hře, jeho sebevědomí jde hodně dolů, ztrácí ho.“

Vnímáte tedy, že Kuchta není v herní pohodě?

„Chybí mu forma. Pamatuju si ho jako daleko agresivnějšího a akčnějšího v koncových situacích, kdy nabíhal na všechny směry. Dneska se schová vedle stopera a čeká, že mu přijde přihrávka do jednoho směru. V tom je jiný, ale to souvisí se sebevědomím i s formou celého mužstva.“

A mohou ho další zápasy bez gólů a šancí ještě víc srážet?

„To zase ne, Kuchta je dobrý hráč, ale teď vlastně zápasí i o svoji budoucnost ve Spartě. V ní útočníci vždycky dávali góly a od něj se hodně očekává. Najednou nedostane vhodné balony od zálohy a nemůže uplatnit svoje přednosti jako náběh mezi obránce nebo na přední tyč na centr, i když taky dobře reaguje na takové situace ve vápně. Ale vidím, že může být z formy.“

Sparta však bude na Kuchtu zřejmě sázet dál, vymstí se jí to?

„Teď se vyhrálo s Boleslaví, předtím remizovalo na hřišti soupeře v Olomouci a Sparta potřebuje výsledky a dál sbírat body, aby se chytla s týmy na čele tabulky. Výsledky jsou prvořadé, a Kuchta má pro ni pořád platnost. Ale očekávání jsou teď velká, musí zapnout, dát gól nebo být dominantní, a to ho může naopak hodně nakopnout.“