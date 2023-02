SESTŘIH: Liberec - Slovácko 0:1. Svědík vyloučen, rozhodl Mihálik

„Vždy když prohrajete utkání v nastavení, je to kruté. Říkal jsem si, že remíza bude zasloužená. Bohužel dnes nám fotbal ukázal odvrácenou tvář a v závěru jsme si to vyjedli,“ řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

V Liberci se od začátku hrál útočný fotbal. Ve třetí minutě se ve vápně dostal k odraženému míči hostující bek Reinberk a gólman Vliegen vytáhl jeho střelu na tyč. Vzápětí si na opačné straně naskočil na centr Višinský, ale v dobré pozici hlavičkoval jen do brankáře Nguyena, který zamířil do Slovácka z Liberce.

Ve zbytku první půle byli jednoznačně nebezpečnější domácí, jimž kvůli nemoci scházel zkušený zadák Gebre Selassie. Ve 12. minutě hosté odvrátili centr jen k Červovi, který z voleje napálil břevno. Těsně za polovinou úvodního dějství se zranil liberecký Višinský a trenér Kozel místo něj nasadil Tuptu.

V 31. minutě opět podržel hosty Nguyen, když vyrazil Preislerův pokus. Bývalý gólman Slovanu dál deptal své někdejší spoluhráče. Ve 39. minutě vychytal i Frýdka a poté v podobné pozici také střídajícího Tuptu.

„Byl to můj první zápas v dresu soupeře, bylo to pro mě trochu nostalgické. Nic jsem nesliboval, ale něco budu muset přinést do kabiny. Snad se se mnou rozdělí i trenér do kabiny za tu červenou,“ uvedl Nguyen. „Nejsložitější byla asi střela z vápna, plavala. Při ostatních zákrocích jsem měl i štěstí,“ doplnil.

Po změně stran jako první zahrozilo Slovácko. V 54. minutě se dostal k zakončení ve vápně Vecheta, gólman Vliegen ale nadvakrát dobře zasáhl. Chvíli nato hosté nevyužili velkou skrumáž po rohovém kopu.

„Po 20 minutách převzal Liberec otěže. Musíme poděkovat Filipu Nguyenovi, že jsme přežili pár akcí, dvě tutové šance zneškodnil. Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. To byl základ k tomu, že jsme tu uspěli,“ řekl kouč Slovácka Martin Svědík.

„Klíč k utkání ležel v první půli. Od 10. minuty a pak i po vystřídání, když tam přišel Tupta, jsme byli lepším týmem. Měli jsme tři čtyři gólové šance, z nichž aspoň jedna musí skončit gólem,“ upozornil Kozel.

Slovácko v druhé půli zlepšilo defenzivu a mělo mírnou převahu. V 82. minutě po jednom z rohů trefil Kalabiška jen vlastního spoluhráče. Za dalších pět minut dostal hostující trenér Svědík zřejmě za protesty červenou kartu a musel z lavičky.

Domácí nakonec přišly zahozené šance z první půle draho. Na konci druhé minuty nastavení se těsně za vápnem uvolnil Kim Sung-pin a jeho centr z hranice malého vápna poslal hlavičkou do sítě další střídající hráč Mihálik. Připsal si čtvrtý gól v ligové sezoně.

„Přišel dobrý centr a on to je líznul. Stačilo to. Mihálik byl na správném místě,“ litoval Vliegen. „Gól jsem neviděl. Je to asi nějaký návod. Abychom dávali góly, budu asi muset vždy jít do útrob kabin. Mrzí mě ale, co se stalo. Na jednu stranu je to vyloučení moje chyba, ale kdyby se za tohle pokaždé vylučovalo, tak je každé kolo vyloučených pět trenérů. Emoce ke mně patří, myslím, že to bylo velice přísné,“ mínil Svědík.

Slovácko ve čtvrtém kole po sobě bodovalo a oplatilo Liberci podzimní porážku 1:2. I tehdy se prosadil Mihálik. Tým z Uherského Hradiště zvítězil U Nisy podruhé za sebou, v úvodu minulé sezony tam vyhrál rovněž 1:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 90+3. Mihálik Sestavy Domácí: Vliegen – Prebsl, Plechatý (C), Purzitidis – Fukala (80. Mészáros), Červ, Valenta, Preisler – Višinský (27. Tupta), Frýdek (72. Doumbia) – Olatunji (72. Rondić). Hosté: Nguyen – Kalabiška, Hofmann, M. Kadlec (C), Reinberk – Holzer (62. Doski), Havlík, Daníček, Kohút (62. Mihálik), Petržela (73. Kim, 90+5. Břečka) – Vecheta (73. Šašinka). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Lehoczki, Varfolomejev, Doumbia, Polyák, Mészáros, Tupta, Rabušic, Rondić, Kozák, Ghali Hosté: Borek, Břečka, Trávník, Doski, Brandner, Mihálik, Kim, Šašinka Karty Hosté: Vecheta, Kalabiška, Martin Svědík (hl. trenér) (č) Rozhodčí Radina – Leška, Hádek; VAR: Kocourek, AVAR: Machač Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 1589 diváků

Klíčové momenty:

Liberec - Slovácko: Kim šikovně našel v nastavení Mihálika! 0:1 Video se připravuje ...

Liberec - Slovácko: Svědík dostal za protesty červenou a byl vykázán ze střídačky Video se připravuje ...

Liberec - Slovácko: Po parádním sólu domácího Valenty vychytal Preislera Nguyen Video se připravuje ...

Liberec - Slovácko: Červ orazítkoval břevno Video se připravuje ...