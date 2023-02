Pivo si samozřejmě dám, smál se rekordman Hübschman. Horejš chválil

41 let, 5 měsíců, 7 dní. Jablonecký kapitán Tomáš Hübschman se díky gólu v Ostravě stal právě v tomto věku nejstarším střelcem v historii FORTUNA:LIGY. Defenzivního záložníka může o to víc rekord těšit, že i díky jeho brance Severočeši porazili Baník 2:1. „Jo, to jediné mě zajímá. Jinak to totiž žádná lichotka není,“ smál se nejlepší muž sobotního odpoledne ve Vítkovicích.

Václav Sejk, dvacetiletý střelec vítězné branky, byl spokojený. Ale zatraceně unavený. „Obrovsky náročný zápas, jsem rád, že skončil,“ usmíval se útočník Jablonce, jehož gól na 2:1 po skvěle sehraném brejku, kdy Pavel Šulc vyslal Davise Ikauniekse a ten nesobecky asistoval, rozhodl.

A teď si vezměte Tomáše Hübschmana, o jednadvacet roků staršího frajera. Klobouk dolů, viďte?

Kouč David Horejš jím vyztužil v Ostravě střed pole a kapitán po celých devadesát minut dirigoval mladší kolegy a přispěl ke kvalitní organizaci hry. Navíc se trefil po rohovém kopu, když na přední tyči tečoval Jovovičův centr. Střela šla na branku, takže dotyk domácího útočníka Jiřího Klímy by mu zásah neměl vzít.

„Tečoval jsem to holení nebo chráničem a šlo to na branku, ale vůbec to neřeším. Je jedno, komu ho uznají,“ usmíval se spokojený záložník, který překonal svého kamaráda Jana Laštůvku v brance Baníku.

Hübschman svým pátým ligovým gólem v 325. startu odsunul Pavla Zavadila na druhou příčku v historickém žebříčku nejstarších střelců (samostatné české) soutěže. Třetí je mladoboleslavský Marek Matějovský.

Baník - Jablonec: Hübschman protečoval centr Jovoviče za Laštůvku, 0:1 Video se připravuje ...

„Nezbývá nic jiného než smeknout, s Považancem odehráli uprostřed skvělé utkání,“ chválil trenér a pak vtipně pokračoval. „Jak dlouho se Hybša bude z tak fyzicky náročného zápasu dostávat? Je hned čerstvý. Dá si dvě piva v autobuse a je na nohách. Je zvyklý z Ukrajiny. Nikdy neprodělal těžší zranění, je připravený. Fotbal má rád, proto v tomto věku ještě hraje,“ dodal Horejš.

Bylo vidět, že kouč ví, co si může dovolit. A že má zřejmě s kapitánem speciální vztah, co se týče komunikace a přístupu. Stejně to měl Horejš i v Českých Budějovicích s Tomášem Sivokem a Jaroslavem Drobným, když ještě pomáhali Dynamu na hřišti.

Sympatické bylo, že Hübschman chmelovou formu regenerace nijak nerozporoval. Na biatlonistu Michala Krčmáře si evidentně nevzpomněl a po vzoru Micka van Burena přiznal, že dojde na dvě orosené.

„Kdo mě zná, tak ví, že pivo bych si samozřejmě dal, i kdybychom prohráli. To asi není žádné tajemství. S výhrou však chutná víc. Regenerace bude pár dní trvat, máme čas, na Spartě hrajeme až v neděli,“ culil se někdejší reprezentant.

Dlouhá cesta z východní části republiky pod Ještěd tak uteče příjemněji. A dojde i na protažení unavených nohou. „Jde to i v uličce, ale my musíme jednou za čtyři hodiny stejně povinně zastavovat kvůli řidičovi, takže se vyvětráme venku na benzince,“ pobavil.

Žerty stranou, nestárnoucí Hübschman si vysloužil komplimenty i u soupeře. „Pamatuju si, když jsem v lize začínal. Luboš Kozel nám tehdy na Dukle říkal, že už to od něj sice pohybově není ono, ale že je pořád díky zkušenostem výborný. Tehdy se vracel do Česka a vidíte, hraje dalších deset let a pořád stejně. Klobouk dolů. Ví, kde má stát, kdy si počkat. Hraje výborně pozičně, zachovává klid,“ obdivně vypravoval ostravský bek Jan Juroška.

Rozdíl mezi dvanáctým Jabloncem a devátým Baníkem je po sobotě už jen čtyřbodový.