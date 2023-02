Výhra Slavie bez koncertu: premiéra i poklady. Kdo se bojí, nesmí do zdi

Video se připravuje ... Očekávaný koncert se nekonal, Slavii výhru 2:0 nad brněnskou Zbrojovkou zajistili až v druhém poločase produktivní střídající hráči Mick van Buren a Ewerton. A to ještě sešívaní museli sledovat, jak proti obrovským šancím outsidera čaruje geniálním způsobem Ondřej Kolář. Web iSport.cz si všímá pěti nejzásadnějších událostí sobotního podvečera.

Síla na lavici Základní jedenáctka se trápila, hrála bez pohybu, nápadu, momentu překvapení. Druhá půle běžela bez výraznější změny. Proto se Jindřich Trpišovský za stavu 0:0 podíval do pokladnice na lavičce, a do děje poslal Ewertona a Van Burena. Výsledek hráčské směny? Každý vstřelil po jedné brance. Brazilský technik navíc přidal asistenci. „Doufám, že to Ewemu pomůže. Přesně splnil, co jsme od něj chtěli. Situace bral hodně na sebe, dostával se do křídelních prostorů a byl nebezpečný. Byl to zápas přesně pro něj. Na tréninku vypadá skvěle,“ chválil slávistický trenér. Van Buren zase dodal na bojiště hromadu energie a chuti dotáhnout zápas k vítězství. „Je v životní pohodě,“ usmál se Trpišovský. Slavia - Brno: Van Buren perfektním obstřelem zvýšil na 2:0! Video se připravuje ...

Premiéra Zaiferise Byť ještě před týdnem po utkání s Pardubicemi pravil Jindřich Trpišovský, že Christos Zafeiris není připravený na vstup do ligového kolotoče, proti Brnu norského teenagera poslal na hřiště. V 84. minutě naskočil místo pokopaného Lingra. Stadion bouřil. Od Zafeirise se totiž čekají velké věci. Podobné, jaké předváděl Nico Stanciu. Devatenáctiletý ofenzivní záložník se sice nedostal do výraznější akce, nicméně krátký časový úsek využil zajímavě. Byl aktivní, neustále se nabízel. „Měli jsme mimo hru hodně středních záložníků, proto dostal malý prostor,“ vysvětlil Trpišovský. Christos Zafeiris: nová posila Slavie • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kolář králem večera Povětšinu zápasu byli hosté přidušeni na vlastní polovině, za prvních dvacet minut dokonce měli vážný problém přejít s míčem na noze půlící čáru. Jak šel čas, začali se osmělovat. Na levé straně se rozehrál mrňous Alli. Přicházely i šance. Obrovské šance… Dvě měl Řezníček, další tutovou Ševčík. Se všemi si výtečně poradil fantastický Ondřej Kolář. „Mrzí nás to. Mohli jsme si odvézt lepší výsledek. Asi největší byla šance Řezni v druhém poločase, střela ale nebyla razantní,“ posteskl si hostující kouč Richard Dostálek. Králem večera byl chlápek v zářivě žlutém dresu. Kolář byl skvělý už před týdnem v Pardubicích, teď znovu. Ano, je zpátky v někdejší fazoně. Slavia - Brno: Řezníček v tutovce! Ale Kolář dobře vyběhl Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Třináct rohů za poločas V prvním poločase to byla smršť standardních situací. V prvních osmi minutách zahrávala Slavia čtyři rohové kopy, za první poločas celkem třináct, což je možná rekordní číslo v rámci FORTUNA:LIGY. Efekt byl ale nulový. Brno dokázalo všechny centry do vápna bezpečně odvrátit. Mělo to jednodušší v tom, že domácí zahrávali drtivou většinu rohů stereotypně. Bez nápadu. „Obecně platí, že soupeř je v bránění standardek silný. Druhou věcí je ale způsob naší realizace. Přitom jsme měli na hřišti silné komando hlavičkářů. Všechno jsme ale řešili centrem Ševčíka, trajektorie kopu ale nebyla dobrá. Je to pro mě strašné zklamání,“ pravil slávistický trenér. Brněnský stoper Jan Hlavica odvrací míč po rohu Slavie do bezpečí • Foto Pavel Mazáč / Sport