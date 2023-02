Trenér Bohemians po šesti gólech: Koušu to těžce, Sparta nás dotrhala

Do derby se Spartou mohli jít klokani sebevědomí, třetí tým tabulky měli nahánět z pozice čtvrtého se dvěma výhrami a čistými konty v řadě. Jenže Letenští nasypali týmu Jaroslava Veselého šest gólů . „Nechali jsme se dotrhat. Musím to přijmout, byť to koušu strašně těžce,“ prohlásil kouč Bohemians.

Sparta měla převahu od začátku, čím to bylo?

„Kromě prvních pěti minut jsme do utkání nevstoupili dost dobře. Postupem času nás Sparta začala přehrávat paradoxně v disciplíně, která by měla být vlastní nám. Prohrávali jsme velkou řadu osobních soubojů a druhých míčů. Neříkám, že byla o tolik lepší, ale určitě byla nebezpečnější. Inkasovali jsme z toho, z čeho jsme měli strach – z dohrané standardní situace. Z našeho pohledu byla jedním z klíčových momentů penalta. Dostali jsme od soupeře dárek a mohli jsme naskočit, nepodařilo se.“

Hned po přestávce to ale nebylo znát.

„Do druhého poločasu jsme udělali změny, které v začátku pomohly, po vyrovnání byl ve vzduchu gól na 2:1. Bohužel v našem největším tlaku jsme inkasovali opět po standardní situaci, pak na 1:3 a to byl asi rozhodující moment. Byť nemůžu vyčíst, že by se hráči nesnažili, nechali jsme se Spartou dotrhat. Šest inkasovaných branek je strašně moc a doma to bolí o to víc. Mrzí mě, že jsme inkasovali čtyři branky ze standardních situací a dvě z rychlého protiútoku. Máme tak zkušené mužstvo, že bychom neměli končit v takovéhle křeči. Musím to přijmout, byť to koušu strašně těžce.“

Na začátku jste se Spartu pokusili přehrát postupnou kombinací, ale soupeř se zdál připravený…

„Měli jsme nějaký scénář, zdálo se nám, že Sparta má v určitých prostorech okénka. Ale věděli jsme, že má dobrou první vlnu presinku, ta druhá je trošku horší. Ale problém byl v odražených míčích. Sparta volila jednodušší založení, šla dlouhým míčem do Kuchtiče nebo Čvančary, my tam dost často propadávali. A když jsme se k odraženému míči dostali, hráli jsme pomalu a často jsme ho ztratili. I přes to všechno jsme se vrátili, dokázali jsme Spartu i chvíli přehrát, klíč bylo řešení standardních situací, ve kterých jsme absolutně selhali. Neměli jsme udělat takhle hloupou penaltu, tam vidím problém. A čtyři góly ze standardek jsou moc.“

Zmiňoval to i trenér Priske, že v předchozích zápasech byli Bohemians při bránění standardních situací skvělí. V čem byl najednou rozdíl?

„Vyžrali jsme si to komplet. I Haraslínův gól. Taková shoda okolností, že se mu tam míč vykulí a on to takhle trefí. Věděli jsme, že budeme mít problém. Odešli nám dva nosní hráči, protože Köstl má důležitou úlohu na prostoru, kde vyhrává spoustu hlav, byl by potřeba. Pro nás bylo dilema, jestli necháme jednoho hlavičkáře volného, nebo necháme volný prostor na odražené míče. Neměli jsme výšku, ani nebylo, kým se pomoct z lavičky. Možná Necidem, ale toho nešlo dávat na celý poločas.“

Měli jste poměrně dost absencí, překvapila ta Jánošova. Co s ním je?

„Nechci si dělat alibi, ale celý týden jsme měli problém s virózou, která skočila do kabiny. Ještě ve středu to vypadalo, že nebude moct nastoupit pět hráčů. Adam ji prodělal a projevilo se i lehčí zranění ze zápasu s Hradcem. Nechtěli jsme riskovat, měl oslabenou imunitu. Možná by mohl se sebezapřením nastoupit, ale kdyby se to rozjelo, mohli jsme o něj přijít třeba na měsíc. Takhle je možné, že už příští týden bude.“

Sparta mívala problém s důrazem Bohemians. Budete hráčům vyčítat, že v něm měli být lepší, nebo s tím budete spokojený, jen byl soupeř lepší?

„Nemůžu být spokojený, když jsme dostali šest branek. Dneska to nerozhodla fotbalovost, ale soupeř měl větší důraz a tah na bránu. Když jsme ve druhém poločase změnili rozestavení, možná jsme byli ve sbírání druhých míčů lepší, ale zas to převalily standardky.“

Zápas byl hodně vyhecovaný. Jak bylo těžké udržet hráče koncentrované? A nebyly emoce důvodem střídání Erika Prekopa?

„Byly. Už jeho zákrok byl na hraně. Pak hádka, kde byli Čvančara i Erik na hraně červené karty. Viděl jsem, jak je zápas neurovnaný, tak jsem nechtěl riskovat to, co se nám stalo minulý týden. Hrát takový zápas v deseti by pro nás bylo složité. Proto jsme volili preventivní střídání.“

Jaká byla vaše slova o přestávce, protože vstup do druhé půle se vydařil?

„Nevím, jestli to trvalo deset nebo dvanáct minut, ale měli jsme trvalý tlak. Změnili jsme rozestavení na tři záložníky ve středu a vysunuli jsme presink. Bylo hodně zisků a soupeř byl po gólu zaskočený. Měli jsme i situace na vedení 2:1. Pak se soupeř dostal zadarmo zpátky do hry. Ze hry jsme dostali až pátý a šestý gól. Ale není možné, abychom dostávali šest branek. Ale pořád jsme přišli jen o tři body, zas to nemůže devalvovat výkony, které byly předtím. Nestalo se nám poprvé, že se spousta věcí pokazila, je potřeba umět zápasy dohrát a ne se nechat dotrhat. Další faktor byla lavička, Sparta měla větší kvalitu na dostřídání, my jsme o to absencemi přišli.“