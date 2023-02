Soumrak fotbalového romantika: Falta se trápí i v Brně. Proč ztratil důvěru?

Z velké posily je ještě větší zklamání. Kariérní pád Šimona Falty (29) pokračuje na hostování v Brně. Kouči Richardovi Dostálkovi se nevejde do základu ani v případě několika absencí. Technický záložník zažívá po Baníku a Plzni třetí nepovedené angažmá v řadě. Proč? Neumí se rvát. „Je to pro mě trošku překvapení. I zklamání,“ přiznává jeho bývalý kouč Václav Jílek.

Když fotbalový pánbůh rozdával talent, šel si Šimon Falta dvakrát. Zbytek už byl vyloženě na něm. A další důležité atributy jako bojovnost, nasazení, lídrovství v sobě nevypěstoval. Proto se v posledních sezonách nechytá, trápí se už ve třetím klubu.

„Když k nám přicházel, předpokládali jsme, že odehraje maximum, ale to se nestalo. Ze sestavy na podzim vypadl a zatím nebyl důvod ho do ní vracet,“ sdělil jasně brněnský kouč Richard Dostálek po nedělním utkání na Slavii.

V Olomouci vystřelil levonohý Falta mezi ligovou špičku. „Patřil k hráčům s největším potenciálem. I proto, že měl kolem sebe spoustu hráčů v kvalitě, kteří zapadali do herního schématu. Tím jeho přednosti vylezly na povrch,“ přibližuje Jílek. Na první pohled má rodák z Dolní Dobrouče všechny předpoklady, aby byl úspěšný. Klidně i na mezinárodní scéně. „Snoubí se v něm rychlost, technika, kvalita, vytrvalost,“ vypočítává jeho někdejší trenér ze Sigmy.

Dvakrát si zahrál i za reprezentační áčko, chlubí se starty proti Islandu a Kataru. V lednu 2021 se dočkal transferu do Plzně, kde to měl rozbalit ještě víc. Tvrdý konkurenční boj však nezvládl, pevné místo v sestavě nezískal. Naskočil do šestadvaceti utkání s bilancí 1+1. Trápil se i na následném hostování v Ostravě (13 zápasů, 0+0). Poslední ligový gól vstřelil (ještě za Viktorii) 4. října 2020, kdy v Olomouci vyrovnával na konečných 2:2.

Na suchu je i v Brně. Když v létě dorazil na roční hostování, bylo z toho haló. Od Falty se v tu chvíli čekalo víc než od Michala Ševčíka či Jakuba Řezníčka. Začal v elitní jedenáctce, ale od listopadu z ní vypadl. Podíl na gólu měl pouze při porážce 2:2 v Českých Budějovicích, kdy v závěru nacentroval na korigující trefu Jiřího Texla.

V čem je tedy záložníkův klíčový deficit? Náturou je rybí krev. Hráč do pohody. Nedovede ze sebe vytáhnout emoce jako například jeho parťák Jakub Řezníček. Falta a přirozený lídr? Rozhodně ne. Když na hřišti lítají jiskry, vytrácí se. Není typ, na kterém postavíte hru, když vám jde o přežití v soutěži. „Agresivita, soubojovost, větší míra zodpovědnosti. To jsou věci, se kterými Šimon delší dobu bojuje. Pokud si je v sobě nenastaví, bude mít problémy,“ souhlasí Jílek.

V zimní přípravě jeho pozice v kádru ještě víc oslabila. Dostálek mu dopřál jen tři minutky na Slavii a předtím dvě v Mladé Boleslavi. Do bitvy s Plzní nemohl křídelník zasáhnout kvůli dohodě klubů. „Je to o konkurenci. Všechny posty máme zdvojené,“ vysvětlil kouč.

Roční hostování fotbalového romantika se slabší defenzivou v létě končí a zatím není důvod, aby Zbrojovka měla zájem spolupráci prodlužovat. Pokud v sobě Falta nenajde větší zápal, těžko bude hledat novou práci na prvoligové scéně. „Nemyslím, že by se to v něm nemohlo zapálit. Je to hodně o komunikaci. Byly zápasy, kdy ty věci dokázal do své hry dostat,“ vybavuje si Jílek.

Potíž je s tím udržet fotbalového básníka Faltu v tomto nastavení dlouhodoběji. „Když prohraje dva tři souboje anebo do nich vůbec nedojde, začnete ztrácet důvěru v něj,“ dodává olomoucký trenér, který ho však ještě nezatracuje. „Je potřeba s ním pracovat. Když bude mít důvěru, pořád má týmu co dát,“ myslí si.

Čas mu však utíká hodně rychle.