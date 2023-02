Duo Kuchta a Čvančara se začíná vyplácet: (konečně) na jedné vlně

Je to společný rys severských trenérů. Mají svoji hlavu, trochu paličatou. Neradi uhýbají ze svého přesvědčení. Brian Priske není výjimkou. Napříč sezonou se všemožně snaží o zdánlivé nemožné, tedy sesynchronizovat v jedné sestavě Jana Kuchtu s Tomášem Čvančarou. A nedělní vítězný mač v Ďolíčku (6:2) naznačil, že by se to sparťanskému kouči skutečně mohlo povést. „Mám z nich velkou radost,“ mnul si ruce dánský odborník.