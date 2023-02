SimulALLIace v Edenu, Krejčí vyhrál trash talk a hra o Vrbovy nervy

To si tak člověk v poklidu simuluje – a najednou musí honem rychle zpátky na nohy, protože hra se okamžitě přelila ve prospěch jeho týmu a on se musí rovnou vrhnout do útočné akce. Komu se tenhle trapas „povedl“ v Edenu při zápase Slavie se Zbrojovkou? Podívejte se na nový díl Ligy naruby, kde dostane prostor i zimní kolekce Pavla Pasky, penaltový trash talk mezi gólmanem Jedličkou a sparťanským kapitánem Krejčím (Krejčí obstál a vyhrál!), zlínské brnkání na nervy Pavla Vrby – ale třeba i bláznivá sekvence „jedna tyč, druhá tyč, penaltový faul“.