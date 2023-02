Almási se vrací, jak ho Baník využije? Nejplatnější je doma, říkají data

Pravý obránce Jan Juroška se minulou sobotu v místnosti pro novináře posadil za stůl a zklamaně prohlásil: „Dát tři góly, tak se o tom nebavíme…“

Přesně tak, Honzo.

Jenže vzhledem k tomu, jak sterilně si Baník počínal proti Jablonci v útočném vápně a (před)finální fázi, je téma absentujícího Ladislava Almásiho nastoleno naprosto regulérně a relevantně. „Laco je v boxu silný, ale Klímič v minulých zápasech potvrdil, že umí skórovat a být dobře na přední tyči. Jen to teď nevyšlo, byly závary, ale chyběl nám kousek či krok,“ dodal trenérův oblíbenec.

Tyhle debaty každopádně mizí, Almási je zpět. Vyléčil vazy v kotníku, které si poranil v lednu na slovenské umělce ve Skalici těsně před odletem do Turecka, a je natěšený na duel se Zbrojovkou. Čerstvá brněnská posila Mohamed Tijani bude mít o jednu dvoumetrovou starost víc.

Nebo ne?

„Laco se bude muset dostat do formy, aby vytlačil Jirku,“ upozorňuje kouč Pavel Hapal. „Nejsem nadšený z toho, že všichni dávají Klímiče do pozice náhradníka. Potvrzuje kvalitu, dal góly, nahrál na něj. Držím ho na hrotu, chci, aby tam zůstával a rval se. Lidi si toho možná tolik nevšimnou, ale na hřišti odvádí spoustu práce pro mužstvo. Navíc je to hráč s charakterem. Osobní čísla si tolik nebere, mnohem víc mu záleží na kolektivním úspěchu. To se mi moc líbí,“ doplňuje pochvalně.

Onen úspěch s Klímou v základní sestavě však povětšinou přichází ve venkovních utkáních. Jeho góly v Teplicích, Zlíně, Jablonci a na Spartě přímo zařídily Baníku šest bodů. A není to jen otázka této sezony, dvě třetiny branek (9 z 13) za celé působení v Ostravě nasázel odchovanec Jihlavy na hřištích soupeřů. Tohle už není náhoda.