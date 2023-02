Unikátní Slovácko: první poločasy bez gólů, pomáhá Svědíkova bouřka i žolíci

Fotbalisté Slovácka se trápí v prvních poločasech, ale body sbírají. Proč jsou ve druhých poločasech lepší a často rozhodnou? • FOTO: Koláž iSport.cz Načtou si vás, unaví, a pak nekompromisně oberou o body. Slovácko vyskočilo na čtvrté místo FORTUNA:LIGY unikátním způsobem. Góly dává takřka výhradně ve druhém poločase. V prvním skórovalo naposledy v osmém kole 11. září v Mladé Boleslavi! Strategie? Souběh okolností? Náhoda? Vlastně všechno dohromady. Každopádně je to i návod pro Plzeň, jak proti Svědíkově partě v neděli uspět. Prostě to chce rozhodnout do půle. Jinak bude zle… Ve Slovácku se góly v této sezoně šetří. A když už, střílí je Mihálik a spol. ke konci zápasu. A víc venku než doma. V úvodní pětačtyřicetiminutovce pokořili soupeře pouze čtyřikrát, ve druhé osmnáctkrát. Obrovská diference, která už nemůže být čistě náhodná. „Určitě je to zvláštní a zajímavá statistika,“ připouští kapitán Michal Kadlec. Doteď o ní neměl tušení. Deník Sport vysvětluje, co za tím vším vězí.

Jokeři z lavičky Občas máte pocit, že na střídačce sedí lepší hráč než ten, co je v základu. Jde o taktickou variantu kouče Martina Svědíka, který potřebuje mít v záloze náboje, jimiž může nakonec utkání zlomit. I proto chodí kreativní Korejec Kim do hry později, jako žolíci často fungují také Daniel Holzer s Merchasem Doskim či nejlepší střelec Ondřej Mihálik. Proti unaveným obranám se těmto dynamickým typům prosazuje snáze. „Je důležité udržet v pohodě i ty, co nehrají. To uměl výborně Jupp Heynckes, proto měl v Bayernu úspěch,“ podotkl Kadlec. „I jeden hráč může rozeštvat mančaft. Dám za příklad Ronalda v Manchesteru United. Po jeho odchodu se vyčistil vzduch.“

Fyzická síla Ví se, že jsou Svědíkovi svěřenci fyzicky nabušení. Byť je v kádru převaha třicátníků, vytrvalost je zdobí. „Natrénovano máme,“ ujistil Kadlec. První tři jarní kola jsou typickým vzorkem. Pamatujete, jak ve druhé půli přišpendlili k šestnáctce silnou Olomouc? Jak nenechali vydechnout Budějovice a začali přehrávat Liberec? „V prvním poločase určitě nehrajeme beton. Každý tým do toho chce dobře vstoupit, dát rychle gól,“ přesvědčoval kapitán. „Ale asi pak umíme správně reagovat na rozestavení soupeře. O přestávce si řekneme, co a jak a třeba něco změníme.“ Branka, kterou vstřelil Merchas Doski na podzim proti Slavii hned v 1. minutě, se do Slovácka vůbec nehodí… Slovácko - Slavia: Doski bleskově nachytal Mandouse, 1:0 Video se připravuje ...

Týmový duch Hrát chce každý. A co nejvíc. Tady to není jinak. Ovšem náhradníci nejsou uražení, a když dostanou šanci, na place se přetrhnou. Rvou se o místo, o větší důvěru. Zároveň chápou, proč se některé věci dějí. Minule v Liberci poslal Svědík v závěru na trávník rozdílového záložníka Kima, který krásně přihrál na gól a po dvaceti minutách byl zase střídán. Z taktických důvodů, neboť bylo potřeba ubránit těsný náskok a vytvořit prostor pro stopera Tomáše Břečku. Korejec se neurazil, pochopil to. „Jiný by házel kopačkami, kopal do lavičky. On byl v autobuse vysmátý,“ líčil Kadlec. „Je potřeba udržet v týmu dobrý duch. Když budou střídající hráči naštvaní, nepomůžou.“ Liberec - Slovácko: Kim šikovně našel v nastavení Mihálika! 0:1 Video se připravuje ...

Náhoda a bouřka Faktor shody okolností a náhody je rovněž třeba zmínit. Slovácko samozřejmě nejde do zápasu s tím, že si v prvním poločase pohoví na své půlce a teprve potom na to pořádně vletí. Plán bývá jiný. Jenže mužstvu s vyšším věkovým průměrem trvá, než se rozjede a načte si soupeře. „Obecně dáváme málo gólů,“ reagoval kouč Svědík. Mnohdy právě jeho bouřka v kabině hráče probere a výkon se po pauze prudce zvedne. Trenér dokáže skvěle reagovat na rozestavení a typologii protivníka. V tom je jeho přidaná hodnota. Ve druhé půli je obtížné Slovácku čelit. „Možná se potřebujeme rozehřát,“ usmál se stoper Kadlec, jeden z veteránů. Liberec - Slovácko: Svědík dostal za protesty červenou a byl vykázán ze střídačky Video se připravuje ...

Vyšší ambice V předchozích dvou sezonách skončil celek z Uherského Hradiště vždy čtvrtý, vyhrál MOL Cup a postoupil do skupiny Konferenční ligy. K jeho ambicím už nepatří remizovat doma se Sigmou. „Sedm bodů bereme, je to podle plánu,“ shrnul Kadlec rozjezd jara. Slovácko vždy hraje na vítězství, sebevědomý přístup kouč přísně vyžaduje. I proto mužstvo dokáže lámat duely v posledních minutách. Hned třikrát vstřelilo gól v nastaveném čase, dvakrát byl vítězný. „Určitě by se nám hrálo líp, kdybychom soupeře otevřeli dřív. Kór doma,“ vyměnil by obránce závěrečné nervy za pohodovější průběh. „Někdy taky chceme dohrát v klidu a vyhrát 3:0,“ přál si. SESTŘIH: Slovácko - Olomouc 0:0. Chytilův gól neplatil, hrálo se na sněhu Video se připravuje ...