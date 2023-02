Sudí Klíma (opět) pomohl Slavii. Upřel penaltu Teplicím, Ogbu hrál rukou

V sobotním podvečerním zápase zahrávala Slavia dvě penalty, stejnou výhodu měly v jednom případě dostat i Teplice po ruce Igoha Ogbua. Kontroverzní scéna se navíc odehrála za stavu 1:0 pro domácí… Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma však pokutový kop nenařídil. Rozhodnutí na hřišti neopravil ani Tomáš Kocourek u videa. Podle webu iSport.cz šlo o hrubou chybu, která ovlivnila výsledek utkání. To skončilo překvapivou plichtou 1:1. V aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY to není poprvé, kdy zkušený arbitr svým verdiktem prospěl týmu z Edenu.

Na Stínadlech se odehrávalo do značné míry šokující fotbalové představení. Teplice skórovaly prakticky ihned po zahájení utkání, když špatné postavení brazilského obránce Eduarda Santose potrestal proměněným sólem Tadeáš Vachoušek. Opařená Slavia nebyla schopna sebemenší reakce na nepříznivý vývoj.

V 17. minutě se navíc po levé straně okolo Davida Pecha prosmýkl do vápna teplický Jakub Urbanec, ve sprintu si míč šteloval na centr. Ten doopravdy přišel, ovšem bílou kouli zastavil ve skluzu Igoh Ogbu. Jenže rukou… V nepřirozené pozici. Od těla.

Tomáš Klíma rozpažil. Následně vše konzultoval s videorozhodčím Tomášem Kocourkem. Dvouminutová porada jmenovců dopadla názorovou shodou. Penalta to není!

Kdekdo nadzdvihl obočí, jelikož úder míče do Nigerijcovy ruky vypadal v televizních záběrech prokazatelně. Teplice se z penalty mohly dostat do vedení 2:0, šance na luxusní náskok jim však – nutno říct, že neprávem – byla odejmuta.

Klíma se po utkání k incidentu vyjádřil pro televizní kanál O2 TV Sport: „Pokutový kop jsem nenařídil přesto, že jsem viděl, že ke kontaktu ruky s míčem došlo. Skluzující hráč levou nohou do ruky zahraje, je tam odraz od levé nohy hráče do ruky. Proto jsem to jako pokutový kop nevyhodnotil. Videorozhodčí potvrdil odraz, dokonce byl i dvojí. Proto ne pokutový kop.“

Resumé sudího je minimálně problematické. Ano, v případě, že by Ogbu uvnitř šestnáctky odehrával míč a neobratně se nastřelil do ruky, penalta by se v takovém případě nepískala. Jenže v Teplicích šlo o zcela jiný případ. Urbanec centroval, balon se lehce otřel o stoperovo stehno a narazil do ruky, která byla v nepřirozené pozici.

Podle názoru webu iSport.cz se v tomto případě jedná o pokutový kop. Že se tak nestalo, by mělo být považování za hrubou chybou rozhodčího i kolegy u videa.

„Ještě jsem to pořádně neviděl. K takovým okamžikům ve vyhrocených zápasech dochází,“ poněkud smířlivě konstatoval teplický trenér Jiří Jarošík.

Z druhé strany, Klíma v sobotním utkání velmi přesně vyhodnotil obě penaltové situace v pokutovém území Teplic. Tady je vše bez námitek. Slavia zahrávala oba pokutové kopy oprávněně.

Komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou se nejen k inkriminovanému momentu ze Stínadel vyjádří v pravidelném pondělním souhrnu.

Mimochodem, není to poprvé, co Tomáš Klíma v aktuální sezoně vyhodnotil události na hřišti ve prospěch Slavie. V podzimním vršovickém derby se dvakrát neshodl s kolegou u videa Ondřejem Berkou. Pokaždé si stál za svým rozhodnutím na hřišti, které pomohlo sešívaným, nikoliv Bohemians. Po tomto utkání měl až do konce podzimní části pozastavenou delegaci. Znovu do akce se vrátil v druhém jarním kole, kdy mu byl svěřen duel mezi Slováckem a Olomoucí.