Řezníček se bál: Dostanu rozlišovák? Měli jsme s ním pohovor, říká Dostálek

Možná to byla hra. A možná kouč Zbrojovky skutečně zvažoval, že Jakuba Řezníčka nedá proti Baníku (2:1) do základu. Podle něj ta varianta existovala. Celý týden byl nejlepší ligový střelec v napětí. „V pátek přišel na předzápasový trénink a byl hodně nejistý, jestli mu přistane rozlišovák nebo ne,“ culil se Richard Dostálek poté, co kapitán složil dvěma góly Hapalovu partu.