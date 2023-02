Sudí tasil červenou, pak otočil. Proč do toho VAR vstupoval, štvalo Kozla

Ne, tyto zákroky nechcete vidět. Olomoucký zadák Lukáš Vraštil rozjel na konci první půle vagon, nohama napřed vlétl do prchajícího Ahmada Ghaliho. Byl to drsný zákrok, bez omluvy šlo o zdraví, i když obránce netrefil soka podrážkou.

Sudí Michal Křepský byl nekompromisní, Vraštil se bleskově podíval na červenou kartu, měl vyrazit do kabiny. Jenže přišel zásah vyšší moci, videorozhodčího Dominika Starého. Po jeho intervenci se postih měnil na žlutou, tedy napomenutí.

Bylo to zvláštní, výrazně diskutabilní.

Trenér Liberce Luboš Kozel situaci ostatně popsal naprosto pregnatně. „Je nám vysvětlováno, že VAR má vstupovat do situací jen když jde o zjevné pochybení,“ upozornil. „Zákrok jsem viděl, netrefil ho podrážkou, spíš holení, ale s takovou intenzitou, že se rozhodčí rozhodl pro červenou kartu. Tak nevím, proč do toho VAR vstupoval," přihodil.

„Vraštil odehrál balon. Nebyl tam úmysl, neviděl jsem, že by soupeře trefil podrážkou. Podle Luboše byla intenzita vysoká, ale myslím, že rozhodnutí zapadá do kontextu toho, že například na Bohemce nebyl vyloučen v minulém kole Prekop po zákroku na sparťana Čvančaru,“ reagoval hostující kouč Václav Jílek.

Ano, v pražském derby byl slovenský forvard potrestán žlutou kartou, VAR do verditku arbitra na hřišti nezasáhl, což nakonec posvětila i komise rozhodčích. „Kritériem pro surovou hru je intenzita zákroku, jednalo se o skok s nataženou nohou proti soupeři. Kritériem pro bezohledný přestupek je místo kontaktu se soupeřem – jednalo se o vnitřní nárt faulovaného hráče. VAR správně neintervenoval, nejednalo se o zjevné pochybení rozhodčího,“ vysvětlila prohlášení.

Jde však o to, zda tentokrát Křepský evidentně původním vyloučením chyboval. Červenou kartu by si, jak se říká, obhájil. Vraštilovy „saně“ byl vskutku velmi ostré, o čemž nakonec vypovídá i následné dění na hřišti.

V nastaveném čase první půle se strhla pořádná mela. „Viděl jsem, že jeden olomoucký hráč kopl míč do našeho ležícího hráče, tak jsem se tam rozběhl a zezadu mě někdo chytil pod krkem a začal škrtit, ale ani nevím kdo to byl,“ popisoval Lubomír Tupta, autor první (a epesní) branky zápasu. „Ptal jsem se rozhodčího jestli to je normální, on mi na to řekl, že za to nezodpovídá, takže teď nevím,“ doplnil.

Každopádně Olomouc pokračovala v plném počtu a také díky tomu otočila stav a ještě nějakou čtvrt hodinu před koncem vedla. Pak však zaváhal gólman Jakub Trefil, jenž nechal prolétnou střelu Lukáše Červa prakticky do středu brány. „Měl jsem pocit, že se to dalo chytit,“ utrousil kapitán týmu Vít Beneš, od soboty člen klubu třístovkařů, hráčů, kteří absolvovali v lize tento úctyhodný počet startů.