Kuchta: Cítíme se trochu líp, zlepšili jsme se v agresivitě. Jen litoval tyčí…

Už pomalu zrychluje a dostává se do tempa, v jakém ho Sparta potřebuje. Hlavně ve druhém poločase se ujal jedné z hlavních rolí. Jan Kuchta při výhře 3:0 nad Jabloncem zaryl do gólového účtu jednu čárku, k tomu dvakrát trefil tyč. Každopádně dobrá zpráva pro Letenské je, že se šestadvacetiletý útočník dostává víc do hry. „Měl jsem už lepší postavení než v minulých zápasech a balony do těch prostorů šly. Jen se ke mně nepřiklonilo štěstí, abych dal víc gólů,“ poznamenal Kuchta.

Další výhra, dali jste tři góly a poprvé na jaře udrželi nulu. Byl to výkon, který už se blíží úrovni, jakou od vás trenéři vyžadují?

„Myslím si, že to je vidět už od zápasu s Bohemkou. Zlepšili jsme se v agresivitě, kde jsme měli rezervy. Taky v nábězích, těžíme z represinku a myslím, že fotbalovost, kterou předvádíme na tréninku, tak už se objevuje i v zápasech. Cítíme se o trochu líp a jsme rádi, že jsme neinkasovali.“

Slavia i Plzeň ztratily body, čehož jste využili. Může to být zlomový víkend pro boj o titul?

„Hned na začátku sezony jsme měli první mečbol, který jsme nevyužili. Až napotřetí jsme stáhli ztrátu… Nevím, jestli to bude klíčové, takové zápasy asi teprve ještě přijdou. Vnímáme to, bavíme se o tom v kabině, ale je na to ještě čas.“

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Dal jste gól, ale dvakrát nastřelil tyč…

„Můžu si to vyčítat, ale důležité je, že jsme vyhráli a potvrdili tři body z Bohemky. V těch dvou situacích jsem vždycky trefil bránu, byl jsem v dobrých prostorech, pohlídal si ofsajd, ale měl prostě smůlu. To štěstí se ke mně nenaklonilo. Ale jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Ve druhém poločase jste se dostal do víc šancí než v předchozích zápasech, změnilo se něco ve hře Sparty, abyste byl víc ve hře?

„To vyplynulo i ze způsobu, jakým hrál Jablonec a s čím přijel. Už jsem ale samozřejmě měl lepší postavení než v minulých zápasech a balony tam šly. Všechno se to sečetlo, jen nebylo štěstí, abych dal víc gólů. Kluci vědí, že v těch prostorech vždycky jsem a trenéři nás nabádají, abychom dostali kvalitní přihrávku do toho finále. Může se to i odrazit jako při mém gólu. Tentokrát se to podařilo a jsme za to rádi.“

Před střídáním jste se držel za koleno, o co šlo?

„Křižovali jsme se s Kubou Martincem a trefil mě kolíkama na koleno. Neviděl jsem to, ale začalo to bolet… Trenéři by mě asi stáhli i tak, ale mám to naražené a ledoval jsem to. Mám dva dny, abych se z toho dostal.“

Místo váš šel na hřiště Jakub Jankto, který v týdnu oznámil coming out. Navíc nastoupil poprvé na jaře. Říkal jste mu něco?

„Že jsem rád za něj, jak ho fanoušci přijali. Nebylo to pro něj jednoduché, ale od toho jsme tým a má nás v kabině, abychom ho podpořili, že s tím šel ven. Nevidím v tom žádný problém.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Haraslín, 55. Kuchta, 71. Haraslín Hosté: Sestavy Domácí: M. Kovář – Vitík, Sörensen, Krejčí ml. (C) – Wiesner, Kairinen (29. Laci), Sadílek, Zelený (76. Goljan) – Haraslín (76. Daněk), Mabil (46. Minčev) – Kuchta (70. Jankto). Hosté: Hanuš – Akpudje, Král, Martinec – Šulc, Hübschman (C), Jovović (61. Černák), Považanec (61. Surzyn), D. Souček – Ikaunieks (77. Velich), Chramosta (77. Štěpánek). Náhradníci Domácí: Vorel, Vydra, Kamenović, Karabec, Minčev, Daněk, Jankto, Laci, Panák, Goljan, Tůma Hosté: Surovčík, Heidenreich, Štěpánek, Konda, Surzyn, Černák, Velich Karty Domácí: Krejčí ml. Hosté: D. Souček, Král Rozhodčí Černý – Hájek, Antoníček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 10 917 diváků