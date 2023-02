Šmicer: Já bych penaltu proti Slavii pískal. A Sparta je zpátky, má výhodu

Slavii to venku drhne, Plzni ještě víc, a tak se probuzená Sparta naplno hlásí do boje o titul. To si myslí Vladimír Šmicer, který pro deník Sport a iSport.cz pravidelně komentuje dění ve FORTUNA:LIZE. Jo, a tu penaltu za ruku Igoha Ogbua by, ač slávista, bez váhání písknul. Tady je dvacáté kolo očima legendy.