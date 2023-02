Jde „výlet“ slávistů i za Trpišovským? Zaujal Messi v Minčevově dresu

Těžko pochopitelný výkon zejména v první půli – a z něj pramenící první jarní bodová ztráta. „Slávisté jeli do Teplic na výlet. Nijak jinak to nepůsobilo,“ shodují se fotbaloví redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jan „Podry“ Podroužek a Jan „Vacíno“ Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“.

Vacek navíc z herního propadáku částečně viní i kouče červenobílých Jindřicha Trpišovského: „Myslím, že sestava je až příliš rotující, rošád je až moc. Tým potřebuje mít nějakou mapu hry, musí to držet pohromadě – a takhle to pak dopadá, když na hřišti nejsou žádné pevné vazby,“ míní Vacek. Oba nicméně tvrdí, že Slavia se z nepříjemného direktu brzo oklepe: „Slavia bude reagovat rychle a správně,“ míní Podroužek.

Zatímco tým z Edenu i mistrovská Plzeň se na jaře trápí, vzestupnou tendenci mají naopak výkony Sparty, kde září Lukáš Haraslín. Jak dlouho na Letné slovenského reprezentanta udrží? „Haraslín může být pro spoustu klubů ze zahraničí velké téma už v létě,“ myslí si Vacek a nabízí paralelu s dalším Slovákem Dávidem Hanckem: „Mohlo by to být potvrzení cesty Tomáše Rosického, který sází na to, že hodně hráčů přivádí na hostování, pak uplatňuje opci a následně je chce otočit. S Hanckem se to povedlo.“

Další povedené jarní představení má za sebou i bulharský útočník Martin Minčev. „Proč teď v dresu Minčeva hraje Messi?“ ptá se s nadsázkou Podroužka a Vacka jeden z fanoušků.

Je Sparta reálně ve hře o titul?

Proč se Slavii nedaří první poločasy? A není Trpišovskému na překážku příliš široký kádr?

Martin Minčev a jeho jarní výkonnostní skok.

Úkol pro Priskeho: držet Spartu hladovou a „na špičkách“. Zvládne to?

Brzké stáhnutí Pecha? Risk z hlediska psychiky mladého hráče.

Zastaví nevýrazně působící Bílek herní sešup Plzně? Co je s Vlkanovou?

Ligový fenomén Jakub Řezníček: proč nešel do půl těla?

Dostává Wiesner „čočku“ od sparťanských fans právem?

Bude lepší útočník Čvančara, nebo Chytil?

Bitva o záchranu: Vrba se potápí, Pardubice míří nahoru

Podívejte se na VIDEO