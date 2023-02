Petržela: Sparta už mě baví, Slavia šokuje sestavou. Šádkův „fén“? Nikdy!

„Když se dva perou, třetí se směje. Sparta toho může využít a titul získat ona.“ Tak pravil ve speciálu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER před startem druhé půle fotbalové sezony trenér Karel Jarolím – a leckdo si ťukal na čelo. „Taky jsem se smál,“ přiznává Jarolímův kolega Vlastimil Petržela. „Ale teď už to beru vážně,“ dodává jedním dechem host aktuálního dílu pořadu. Po 20. kole ztrácejí Letenští jen tři body druhou Plzeň a pět na lídra Slavii. Nebo ne? Pozor, Petržela nabízí vlastní počty. „S Plzní je to nulový rozdíl, se Slavií dva body,“ usmívá se a vysvětluje, jak to myslí. Sečteno podtrženo: „Sparta je zpátky ve hře. Plzeň předežene, se Slavií to bude válka.“

Někdejší kouč obou pražských „S“, který nyní působí u mládeže Vlašimi, rozebírá způsob, jakým se sparťané prezentovali po matném začátku v posledních dvou utkáních na Bohemians (6:2) a s Jabloncem (3:0). Zatímco na podzim patřil mezi velké kritiky herního projevu týmu Briana Priskeho, nyní vidí velký posun. „Sparta hraje velmi dobře kombinačně, bavila mě,“ tvrdí a podrobněji se věnuje zvlášť excelujícímu Lukáši Haraslínovi. Zato Plzeň se ještě na jaře pořádně neprobrala, na trávníku se prezentuje bez náboje, je i pasivnější než dříve. Slovácko si s obhájcem titulu poradilo poměrně jednoduše (2:0). „Někteří soupeři už Plzeň přečetli a nebudou se jí bát, bude prohrávat,“ míní Petržela.

Komentuje rovněž to, že majitel Viktorie Adolf Šádek dal podle informací serveru iSport.cz v šatně najevo nespokojenost s jejím nepřesvědčivým herním stylem v domácích zápasech. „Mně by do kabiny nepřišel, není to dobře,“ glosuje Petržela moment, kdy se do řečí přede všemi dostane i práce trenérů. Devětašedesátiletý kouč při té příležitosti vzpomíná, jako to chodilo v Zenitu Petrohrad, který vedl. Slavia pro změnu škobrtla v Teplicích (1:1) a Petrželu opět zarazilo šachování s hráči, kteří do utkání nastoupí od začátku. „Měla by mít stabilnější sestavu, vždycky mě šokuje,“ říká.

V dalším díle magazínu serveru iSport.cz dojde i na Baník, který prohrál 1:2 v Brně. Týmu, jejž Petržela v roce 2017 přivedl zpátky do FORTUNA:LIGY, se stále přes nadějné etapy nedaří odrazit k předním příčkám. „V každé řadě by byl potřeba lídr,“ myslí si zkušený trenér a zabývá se tím, jakou cestou by se měli v Ostravě vydat při skládání kádru, a to i vzhledem k vývoji sezony. Kvituje ovšem návrat na trávník i gól osmnáctiletého Matěje Šína, jenž překonal rakovinu: „Sledoval jsem ho, sleduju a sledovat budu. Je to úžasný příběh...“

LIGOVÝ INSIDER s Vlastimilem Petrželou

Co se hlavně změnilo ve hře Sparty?

Proč je pro Letenské tak platný Martin Minčev?

Jaké ohlasy vyvolal coming out Jakuba Jankta?

Bude to mít těžké na venkovních stadionech?

Chrání Michal Bílek svými výroky hráče?

Když hráčům Slavie chybí emoce, jsou špatně vybíráni?

AKCE KOLA: Kde byl problém při gólu v síti slávistů?

Proč chybuje Santos a jak se prezentuje Igoh Ogbu?

Čím se liší teplický útočník Tadeáš Vachoušek od svého otce Štěpána?

HLÁŠKY KOLA: Slavia jako Sovětský svaz, třikrát doživotí od Limby a oslavy „na Krčmáře“

Má Jakub Řezníček lafatovský výběr místa v šestnátce?

Jaká kombinace je jeho „palivo“ před zápasem – brufen s red bullem?

Jak si Vlastimil Petržela v roce 2017 představoval budoucnost Baníku?