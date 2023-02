Zdravý Kopic klíčem v boji o titul: pod Bílkem se zlepšil v obraně i v útoku

V Plzni řeší, komu to na jaře vůbec ještě jde. Mužstvo ze čtyř zápasů dva prohrálo, opory nefungují… Přesto by se jedna vlaštovka našla: Jan Kopic. Ve svých 32 letech zažívá jedno z nejlepších období kariéry – pomohl s postupem do Ligy mistrů a po podzimním zranění je teď tahounem týmu, který zvládá i práci do obrany.