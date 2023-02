Pravděpodobné sestavy před ligou: Kuchta s Čvančarou, za Slavii Jurečka

Základní část FORTUNA:LIGY o víkendu vstupuje do poslední třetiny, 21. kolo nabídne několik zajímavých soubojů. Fotbalisté Sparty hrají ve Zlíně, který momentálně vede jejich bývalý kouč Pavel Vrba. Do základu se nejspíš vrátí Čvančara. Trápící se Plzeň hostí Liberec, rozjeté Slovácko jede na Slavii, která by mohla vyrukovat s Jurečkou na hrotu a Baník, rovněž v krizi, přivítá doma neoblíbený Hradec Králové. V jakých sestavách všechny týmy vyběhnou? Podívejte se na pravděpodobné sestavy!