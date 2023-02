Vrba versus Sparta: bejvalka chce odplatu. Bude stačit jedna střela?

Viděno fotbalovým měřítkem je to už téměř pravěk. Pět měsíců starý zápas. Minimálně v Brianovi Priskem ovšem i po takové době přetrvává pachuť. „Měli jsme vyhrát minimálně o tři góly, ale my doma jen remizovali 1:1. To byla rána,“ vyprávěl během zimního soustředění ve Španělsku. Řeč byla o podzimním ligovém střetu s ostravským Baníkem, jenž tehdy vedl Pavel Vrba. Zkušený kouč se od té doby přesunul do Zlína. V sobotu se podruhé od loňského vyhazovu ze Sparty Letenským postaví tváří v tvář.